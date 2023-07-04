陳智思：港文化發展拋離星洲 盼挽「谷底」國際聲譽

稱外國人誤以為西九需向北京負責

陳智思早前帶一名極有分量的美國商界人士參觀西九，對方竟然以為西九的營運要向北京負責，更奇怪M+博物館的展品那麼前衛。陳智思接受本報訪問時表示，過去3年香港的國際聲譽跌入谷底，不少外國人對香港有很大誤解，有人以為香港仍不安全，亦有人認為香港無自由言論空間、無表達自由，不願意來香港。他認為當中涉及有人抹黑，但「我哋自己都唔好做啲嘢去證明人哋講法，令人覺得香港『去外國化』」。

陳智思認為香港有需要重新建立安全、法治、開放、自由的國際城巿形象，但在目前國際政治環境下，無論政府、商業、科技等領域，香港都或多或少有掣肘，只有文化體育領域仍有空間。他稱即使外國領事都鼓勵香港多辦文化活動，多作國際文化交流，陳直指香港國際形象「翻生」要靠文化體育活動推動。他認為香港多辦國際級大型文化活動，可以吸引海外人士重臨香港，看到香港的實况，香港的活力、法治和對外國投資者的歡迎，是提升香港國際形象的最好方法，「Art Basel就吸引了全世界的藝術商人」。

港文藝產業匯中西 受眾遍全亞洲

國家「十四五」規劃將香港定為中外文化交流中心，陳智思對此甚有信心。他認為，香港的價值在於同時了解中國文化和外國文化，能夠將中西兩種文化融會貫通。他舉例，故宮不僅推銷中國傳統文化，而且有着中西對話元素；M+則是用香港模式講中國當代藝術，以國際化的展示方式，令外國人看得更明白。

M+和故宮博物館分別在2021年11月及2022年7月啟用，至今分別累計有378萬人次和126萬人次參觀；其中，來自內地和海外的觀眾所佔比例不斷增加，到今年6月已佔接近六成。陳智思認為，香港的文化藝術市場潛力巨大，不僅香港和大灣區，東南亞以至整個亞洲的觀眾群都是目標。他指香港的國際級文化活動有巨大吸引力，故宮博物館的卡地亞、即將開展的三星堆；M+的草間彌生、8月舉行中國改革開放初期的文化時尚界傳奇人物宋懷桂的展覽，都是有吸引力的主題展，「我在泰國的嬸嬸，就因為草間彌生而專程坐飛機來香港，即日來回」。

硬件「無可匹敵」 人才隊伍正形成

陳智思表示，10年前他仍難以想像香港可以成為文化中心，但今時今日，在西九文化區建成後，香港現已發展成名副其實的文化中心，「西九用了400億投資，香港周邊無一個地區可以有咁嘅能力」。他稱西九建成後，不僅擁有無可匹敵的硬件，文化藝術人才隊伍亦正形成，尤其香港年輕一代愈來愈多人對文化藝術有興趣，而私人藝術市場亦發展蓬勃，全世界三大拍賣行，兩間的亞洲區總部都設在香港，包括佳士得（Christie's）及富藝斯（Philips），可見香港這個藝術市場的重要。

西九癥結財困 近半設施10年內難建

陳智思說，香港的文化氛圍會有助整個城市的競爭力，「現在的高級人才選擇將家庭放在哪裏，除了工作考慮外，還包括教育、居住環境，以至所在地區的文化修養」。去年因為新冠疫情關係，不少跨國企業原本設在本港的亞洲總部都轉移到新加坡，令「雙城記」競爭加劇。陳則說，香港在文化領域的表現已「拋離」新加坡。他認為，西九現在最大問題是資金不足，在演藝綜合劇場2025年落成後，原來計劃的另外4項設施，包括音樂中心、大劇院、音樂劇院及中型劇場，都興建無期，他估計未來10年都未能興建。但他強調，香港的文化中心地位不會曇花一現，認為香港的文化之路「冇得返轉頭」。

明報記者