停周三免費入場 故宮研加票價 京故宮51新展品亮相 包括國家一級文物

開幕一年 126萬人次參觀

現時香港故宮標準門票成人票價50元，可參觀展廳1至7；參觀全館的特別展覽門票成人票價120元，較北京故宮及台北故宮貴，接近巴黎羅浮宮票價（見表）。吳志華表示，西九文化區財務一直面臨很大挑戰，為維持高質素的展覽，展出了世界各地文物，花費巨大，故未來將檢討門票價格上調空間，至於加幅及調整時間，將在檢討後適時公布。

免費飛65%缺席 館方盼予有需要者

吳又宣布，本月起停止周三派發免費門票安排。他指根據統計，過往逢周三的預約都額滿，但出席率僅三成半，希望門票能落在真正有需要的人手上，正尋求不同團體或人士贊助門票，冀來年有12萬門票能派發予有需要者，至於年票票價則維持不變。

稱無恒常資助 收入門票佔半

「維持高質展覽花費巨」

被問到博物館財政狀况，吳志華解釋，博物館一直沒接受政府恒常資助，現時門票收入佔總收入約一半，同時採取開源節流措施，例如館方將從租務及文創產品等方面着手，尋找更多贊助商支持博物館的營運。他舉例指世界各地博物館也不能達至收支平衡，大概只能收回一成至三成的成本，如今香港故宮能收回約四成的成本，已是十分高。他稱為令博物館能維持高質素服務，館方一直努力開拓西九文化區其他方面的可持續發展，冀市民多多支持。

吳又稱自今年5月，內地和海外訪客量已增至超過總訪客量的一半，分別佔總數的五成和一成，是博物館國際化的指標。

鄭泳舜回應查詢時表示，明白香港故宮有營運壓力，但認為單靠增加門票價格不見得可解決收支問題；並指香港故宮在增加收入來源還有很大空間，如增加更多餐飲商戶、紀念品店可做得更大一些、多租借場地、與商業機構合作等。他說，現時很多香港人都未曾到訪香港故宮，建議維持一定數量免費門票予有需要者。

鄭泳舜籲開源 保部分免費飛

此外，香港故宮向故宮博物院借展的第五批新輪換展品，51件珍貴文物已於1、2及5號展廳亮相（部分見圖），展期3個月，至9月下旬。香港故宮稱新展品大部分屬首度在港展出，當中有國家一級文物，包括清代竹雕刻家封錫爵的《封錫爵款白菜式筆筒》及明末竹刻家濮澄的《濮澄款松樹紋壺》。

另在展廳1的「紫禁萬象——建築、典藏與文化傳承」展覽，則展出細緻描繪清代光緒帝大婚典禮場景的《交泰殿陳設冊寶圖》（《光緒帝大婚典禮全圖》），以及目前已知唯一存世的清代《皇后之寶》（清末皇帝溥儀賜予皇后婉容的金印）。展廳2的「紫禁一日——清代宮廷生活」，則展出版畫《花園正面》（《圓明園西洋樓二十景圖》），刻劃出清代皇家園林圓明園景觀，體現中國與歐洲繪畫與造園風格的融合。另一幅《弘曆薰風琴韻圖》則描繪乾隆帝身穿漢服雙手撫琴的畫面，屬當時清朝宮廷流行的行樂圖。

香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝說，香港故宮將繼續呈獻精彩的展覽和活動，生動地說出中國故事，促進文化交流，實踐國家《十四五規劃綱要》中提出發展香港成為中外文化藝術交流中心的使命。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676