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港聞二

灣區手記：針對式詐騙 ／文：尚東美

【明報專訊】早兩日坐滴滴，司機正好收到電話，因為開了免提，有幸聽到對話內容。

「你好，這是滴滴平台打來，請問你今天剛剛開始接單嗎？」「嗯，開了兩小時了。」「嗯，為答謝你的服務，平台將送贈20元作為鼓勵，稍後將會發一條鏈接短訊到你手機，你按進去按指示操作就能收錢，祝你生活愉快。」

聽司機掛線後，我心中咕嚕，收鏈接再按指示操作，這套路怎樣也似電訊詐騙常用手法，但令我疑惑的是，電訊詐騙多數是隨機選擇對象，所以較難用較有針對性的理由下套，就像司機收到的這個電話，從第一句就知道對方是開滴滴，要說是騙徒隨機打出，那要有多巧合才能遇上一個滴滴司機？

但如果說騙徒從一開始就知對方開滴滴，針對行騙，整件事就不寒而慄。私隱資料外泄被濫用早非新鮮事，但能準確地知道你的工作，對方是透過什麼途徑獲得？細思極恐。

後悔當時沒立即問司機是否相信該電話，事後問一個曾短時間做過滴滴的朋友，「不太可能是滴滴打去，司機們在滴滴程式有後台平台，有什麼信息都是發到平台上；再者，要逐個司機打電話通知，也不合理。除非顯示打來的是滴滴平台電話，如果是手機號碼，那九成九騙人」。他說：「總之鏈接不要隨便按，個人資料、銀行信息別隨便給人，緊記這些最重要。」

文：尚東美

相關字詞﹕電騙 滴滴出行 灣區手記 大灣區

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