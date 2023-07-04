大灣區GBA專題：內地新能源產業集聚度 深圳再居首 上海第二 Tesla帶動產業鏈上下游

《2023胡潤中國新能源產業集聚度城市榜》調研範圍為所有省級城市、副省級城市和地級市。以新能源優質企業集聚度、新能源中小企業集聚度、新能源投資熱度集聚度共3個指數評分，再綜合三個指數的平均值，得出最終城市綜合得分及排名。

其中，新能源優質企業集聚指數是根據市值10億美金以上的新能源企業、細分領域龍頭企業母公司及子公司在全國的分佈城市數量去計分；新能源中小企業集聚指數則透過新能源網等專業第三方網站信息統計各城市的新能源相關企業總數，再扣除優質企業數量去得出中小企業數量並評分；新能源投資熱度集聚指數，是以「城市+新能源投資」相關新聞數量、重大投資事件新聞數量、重大事件的投資金額共3項指標評分，從而得出每個城市的投資熱度。

廣州排第六 另灣區4市入榜

今年榜單中，深圳以綜合得分88.1分再成第一；上海以87.8分續居第二；蘇州從去年第七躍升4位至今年第三，北京則下降一級排第四（見表）。除了深圳，入榜的大灣區城市還有排第六的廣州，以及東莞、佛山、珠海、惠州和首次上榜的江門。

從細項指數來看，優質企業最集中的5個城市分別是上海、北京、深圳、天津、蘇州，而中小企最匯聚的五大城市則有深圳、上海、東莞、北京、廣州；至於新能源投資熱度最集中的5個城市分別是常州、武漢、鄂爾多斯（內蒙）、廣州、重慶。

而按區域分佈劃分的話，華東區域的上榜城市最多，達25個，佔榜單一半；華南地區隨後，有8個城市上榜，且主要來自大灣區。另外以北京、天津為首的華北地區，共7個城市上榜，位列第三（見圖）。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，榜單可見深圳和上海的優勢比較明顯，一方面是雄厚的城市實力保證，另一方面與核心企業特徵有關。例如深圳有比亞迪，上海有特斯拉（Tesla），兩大新能源汽車品牌可以帶動產業鏈上下游的大量企業。

江蘇二線城常州入前五

值得注意是，前10名入榜城市當中，9個城市都是一線城市、直轄市及省會城市，只有連續兩年排在前五名的常州市是唯一的二線城市；更為重要的是，常州在投資熱度集聚指數中蟬聯全國第一，反映其在新能源領域具有一定影響力。像比亞迪、寧德時代、理想汽車等都在常州設立製造基地和研發機構，光伏企業天合光能、鋰電池企業中創新航、蜂巢能源等總部，也設在常州。

明報記者