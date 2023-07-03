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【Emily】奪金智能防污海水濾網 清潔一周兩次變兩月一次

【明報專訊】屯門醫院採用海水冷卻系統，由今年初起，系統試驗裝配由機電署研發嘅「智能防污海水濾網」，話成功減少清潔濾網次數，由以往一星期兩次，減至兩個月一次，減省約八成人力成本。機電署話，完成測試後，可望將濾網應用至其他海水冷卻系統。

機電署研發項目奪日內瓦發明展23獎

機電署揀選咗部分自行研發項目參選今年4月嘅日內瓦國際發明展，共獲得23個獎項，其中一個金獎項目係「智能防污海水濾網」。海水濾網現時應用於基建項目嘅區域供冷系統，以避免外來物件進入供冷系統。但由於海水濾網長期浸喺海水中，水中生物會依附喺過濾網形成生物膜，影響系統製冷效能，以往需靠人手每星期清潔。

機電署工程師周柏康話，佢哋利用超聲波技術防止生物膜於濾網上形成。智能濾網會發出低強度嘅超聲波，唔會影響海洋生物，可有效減少檢查及清潔濾網次數。

另一金獎項目係「預防電車脫軌及碰撞系統」，會協助判斷路軌上嘅物體後，向司機發出提示以及時煞車和清除物件。「可再生能源探索者」項目同樣獲金獎，裝置會收集現場數據，並評估探測位置使用可再生能源產電潛力和回報。銀獎嘅「智能缸車檢測機械人」，就以體積細小嘅機械人代替檢測人員，放入石油氣氣缸內檢查，縮短檢測時間同保障檢測人員安全。

相關字詞﹕機電工程署 日內瓦國際發明展

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