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港聞

港聞二

田北辰料高鐵故障涉系統誤報「有車」 批修復時間過長

【明報專訊】高鐵西九龍站前日發生信號故障，超過14班車取消或延遲，大批旅客滯留在離境大堂，列車服務受阻至少兩小時。運輸及物流局昨日表示，港鐵正詳細調查事故，政府相關部門一直有參與，並已督促港鐵就事故制訂改善措施，防止同類事故再次發生。實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解，初步估計事故原因與高鐵信號系統一個設施故障有關，信號系統在無車情况下誤報「有車」，令控制室未能指示列車駛入路軌。田批評高鐵短期內接連發生兩宗延誤事故是不能接受，港鐵要盡快全面檢查。

有返港客滯深圳一晚

港鐵前日表示，當日傍晚香港西九龍站附近出現信號故障，高鐵列車服務受阻，港鐵公司即時派員搶修，至晚上約7時41分，高鐵列車服務逐步恢復。受事故影響，4班來往福田及深圳北的車次取消，逾10班車次延遲。昨早有返港乘客稱受前日列車延誤影響，需滯留深圳一晚，對港鐵未有及早通知乘客表示不滿。

田北辰稱據他了解，初步相信高鐵信號系統一個在路軌旁的硬件故障，在無車情况誤報「有車」，令控制室未能指示列車進入路軌，與上次事故原因差不多。他批評高鐵修復時間太長，較理想是半小時內完成檢查並更換有問題硬件。

專家料維修「跨境」涉出入境程序

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生估計，可能與列車月台的道岔設備信號故障有關。他解釋，道岔控制列車進入哪條路軌，若控制道岔的信號故障，就不能指示列車進入路軌。他認為事故涉人為因素可能較微。

張年生稱，昨日高鐵延誤可能與電力、通訊設備、軌道電路，以及道岔設備故障有關，當中以道岔出問題可能較大，令列車駛至福田後無法進入本港。至於本港方面，他認為發生事故後港鐵需派維修人員進入內地管轄的路軌，當中涉及出入境程序，需時檢查及維修，故復修時間或較長。

今次是西九龍站近兩個月第二次信號故障，上次事故發生於今年5月8日，當時26班車取消，列車受阻近兩小時。全國人大常委、民建聯主席李慧琼稱，相關故障並非首次發生，港鐵在應急方案有完善空間，例如可提早發放信息或盡快提供接駁車輛。

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