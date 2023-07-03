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食環小販隊今起戴攝錄機 「可行情况」下預告開機 工會：衝突往往電光火石

【明報專訊】食環署在前線執勤需處理違規販賣、店舖阻街等問題，昨日宣布為協助更有效履行職責，前線人員即日起會陸續使用隨身攝錄機。署方表示，會確保前線處理攝錄資料時符合《個人資料（私隱）條例》規定，不具調查、舉證價值等，會在攝製日期起計31天後銷毁。食環署職工權益工會主席區邦添向本報表示，署方計劃試用3個月後檢討，認為攝錄機有警惕作用，不過是否實用仍要觀察，因衝突往往「在電光火石發生」。

食環署表示，各區小販管理主任職系人員將於7月內陸續配備隨身攝錄機，執行職務時會按需要記錄現場情况，以提升蒐證能力及精準度。署方指出，小販事務隊人員會將隨身攝錄機掛於身上當眼處，並在公開及具透明度情况下使用；如遇突發或衝突事件及認為需要攝錄，有關人員會在「合理可行情况」下在錄影前預先告知被攝錄者。

倘無舉證價值 31天後銷毁

署方又稱，已參考相關執法部門使用隨身攝錄機的經驗，制訂清晰執法指引及培訓前線，片段如不具調查或舉證價值、不作其他合法用途，均會於攝製日期起計31天後銷毁，確保不會儲存過量個人資料。

區邦添：警惕大於實用 試3月檢討

區邦添向本報表示，署方注意到前線人員的執法安全「絕對是好事」，但關注攝錄機「警惕作用大於實用」，因衝突往往突然發生，此後才開機拍攝已不全面；但若預先開機市民或會關注「無端端影住我」，可能引發爭拗。他認為要待3個月試用階段後檢討。

食環署管工職系工會顧問劉偉德向本報稱，以往前線人員依靠拍照，日後有攝錄機有助蒐證，惟前線另一重大問題是不少行為屬灰色地帶，例如賣紙皮長者在街上堆放雜物，攝錄機對紓緩前線處理此類問題幫助有限。

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