水務署創新技術換東江水管 減工程影響

負責P4改善工程項目的水務署工程師杜穎雯表示，原有的P4東江水玻璃纖維強化塑膠管已鋪設超過40年，部分已老化，有潛在爆喉風險，需要更換。工程主要是將外圈直徑2.1至2.3米的老化塑膠管，更換為軟鋼管或聚乙烯喉管。

水管推頂法建隧道減掘路

「內套法」原管道內套新管

團隊在施工期間，需以創新方法處理靠近上水港鐵站的管道及橫跨粉嶺公路的管道，前者以「無坑敷管法」代替傳統的「有坑敷管法」，人員在施工管道頭尾各建造一個豎井，即「進口井」及「接收井」，減少掘路，再用「水管推頂法」進行無坑敷管，由進口井推動隧道鑽挖機，逐節推頂混凝土喉管至接收井，建造一條隧道，再依次套入每節8米長的新水管。團隊亦使用「建築資訊模擬技術（BIM）」探測近港鐵站地下環境，評估不同走線效果及會否影響其他地下設施，最後在地深12米處制訂一條長約361米走線。

至於橫跨粉嶺公路管道部分，杜穎雯稱考慮到公路車流量，不太可能封路施工，故團隊採用「內套喉管法」，即在原有管道內套入外徑2米的聚乙烯喉管。不過輸水管的橫截面面積因此縮小，團隊在管道附近用「無坑敷管法」另建造一條較細的水管，以維持原有的輸水量。

新喉管易維修 料可用50年

杜說，透過內套喉管法修復管道很常見，但今次喉管外徑達2米，屬水務署使用內套喉管法修復過尺寸最大的工程，故工程所需器械及喉需從德國訂做。她又說，施工期間適逢疫情，封關導致物流受阻，拖慢了工程進度，第五波疫情時團隊更不少人染疫，造成人手緊張，唯有延長工時追趕進度。杜稱，更換後的喉管強度與重量的比（強重比）較原有喉管高，亦更易維修，料可使用50年。