精神健康委：家人更有助康復 長遠支援減社會負擔

Joyce表示，剛開始照顧患思覺失調的姐姐時遇上不少困難，對如何用藥、藥物有何副作用等一竅不通，因此感到很大壓力。「當時成日諗如果有人幫我就好」，但往往因在公眾場所而不好意思打電話或上網查找資料，最終求助無門，「只係得個諗字」。

鼓勵家屬親自照顧

教導如何照料患者

政府早前提出檢討病人「有條件釋放」、「社區治療令」的出院安排，Joyce認為修改相關措施須配套、人手配合，一時三刻難有大改變，反而建議現時可鼓勵家屬親自照顧精神病人、教導照顧者如何照料患者等。

勞福局日前表示，希望年內可開通專為照顧者而設的24小時支援熱線，並開展3年大型宣傳活動，喚起對照顧者的關注。

倡照顧者互助 分享經歷

阮淑茵指出，家人支援屬基本需要，精神病人若得到家屬支持亦有助康復，惟精神病人往往因不懂處理家庭關係、家人不理解而關係破裂。她說「沒有人一開始就知道如何照顧精神病人」，也曾見不少有心照顧病人的家屬因缺乏知識而無從入手，建議政府為照顧者提供朋輩支援，讓其他照顧者以經歷教導他人。阮亦指政府未有部門專責處理照顧者政策，導致有關措施未有推進。