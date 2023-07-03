李重提高才通納非百大 勞界促先評效

李家超昨在無綫《講清講楚》表示，香港具「八大中心」的定位，包括國際金融中心、創新科技中及航運中心等，「如果有一個人才去了其他地方，要他離開再回港是很難的」。他認為吸引人才重要，「我的得是對方的失、對方的得可能是我的失，因我的人才給了他」，稱非百強大學的畢業生中同樣有優秀人才，不能放棄任何方法吸引符合八大中心定位的專才。

勞聯主席、立法會議員林振昇則表示，歡迎政府針對特定人才短缺的行業吸納人才，惟當局不曾公布「高才通」申請人是否已就業、從事什麼行業等，質疑政府「一味輸入，即使來10萬、20萬、30萬人，但若他們不工作，亦解決不到本港專才短缺的問題」。他建議政府先統計目前來港者從事行業，以分析哪些行業缺人，再針對性吸納人才或考慮放寬申請門檻。

就業數字未曾公布

林振昇質疑「一味輸入」

入境處回覆本報查詢稱，截至5月底共接獲32,040人申請「高才通」，約67%、即21,494人獲批；當中逾56%屬全球百強大學畢業生、並在申請前5年內累積至少3年工作經驗。

批2.15萬申請 56%百大畢業

政務司長陳國基於港台節目亦提及人才問題，稱近兩年有約13至14萬人離港，雖無確實統計數字，但相信不少人已回港。他相信香港倘在經濟、生活、制度等各方面做得好，成為宜居城市，自然有人流入。