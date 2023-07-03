李家超：美制裁反增動力 陳國基：財產物業轉妻名下

「女兒是律師 律師樓憂影響」

李家超出席電台節目時被問到美國制裁的影響，他稱個人生活不受影響，反而增加動力，「我哋係遇強愈強，原來有啲人係咁無理，我哋一定要堅守自己立場同利益」，又稱整個政府團隊都「睇唔過眼」。

陳國基於另一電台節目則指自己已無銀行戶口，財產和物業都已轉到太太名下。他稱，即使沒有被制裁也不會去美國，認為最重要是為國家及香港工作時理直氣壯，但表示女兒當律師，律師行擔心女兒到美國工作時會受影響。

對於近年七一不再有遊行，李家超稱「如果大家客觀啲睇，係有公眾活動進行」，又指要透過歷史看清現實，過去幾年反修例事件傷害香港，亦反映有外國破壞力量介入，政府不能掉以輕心。

李家超表示，表達意見方式多元，網絡及報章仍有批評政府的意見，「批評嘅意見我仲聽得多過唔批評嘅意見」。李說，社會保持高透明度，信息自由傳播，政府無意阻礙。

陳國基則指，2019年事件除了反映國家安全的重要，亦反映政府做得不夠好，令外部勢力有機可乘，以自由、民主的方式和講法荼毒青少年，部分公務員及青年做出一些不符合其身分的事。

另外，美國《華盛頓郵報》前日發布評論文章〈香港的衰落是對世界的警告〉，指李家超因在港侵犯人權被制裁，總統拜登不應邀請李出席11月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議。