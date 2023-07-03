新加坡國立大學校長：大學可變人才磁石 自主權助保競爭力

明報記者 施晉宇

港府在疫後推出多項「搶人才」措施，包括高端人才通行證計劃。新加坡國立大學（NUS）校長陳永財上月出席中大與泰晤士高等教育舉辦「THE亞洲大學高峰會」，並接受本報專訪。被問到新加坡教育界如何協助星政府「搶人才」，陳永財認為校方要確保人才有良好設施和環境，推出不同計劃確保潛能發揮，長遠就會變「人才磁石」，以校內人才作招徠吸引其他人才，「人才明白將投身互相挑戰及合作環境」。

笑言副校被城大「挖走」

陳永財：證港仍吸才

陳永財笑言「成功有時也會帶來煩惱」，舉例本港在內的頂尖大學不時「挖走」該校的優秀教授，包括新任城大校長梅彥昌是新加坡國立大學前任常務副校長，陳認為事件足以證明本港仍具吸引人才的競爭力。

英國智庫Z/Yen和中國（深圳）綜合開發研究院去年發表《全球金融中心指數》報告，香港在全球國際金融中心排名降一級，名列第四，新加坡則「爬頭」升至第三。本港有人憂慮被新加坡超越，陳永財表示不應過度反應，指不少調查或排名只是集中分析一兩個範疇，不能完全作準。他認為兩地均是具競爭力的經濟體，有很多共同特徵，包括同為國際金融中心及擁有高學歷人口等，因此應保持互相競爭及合作，才能讓兩地更強大。

NUS在上月公布的2024年「QS世界大學排名」由第十一升至第八，本港最高排名的港大則由21位跌至26位。談及新加坡高教界優勢，陳永財認為除了有賴政府資助及校內各範疇人才，在全球競爭激烈下星政府2006年起先後賦予當地6間大學管理層自主權，包括課程製訂、職員薪酬及晉升方式等，使大學在招才方面保持彈性及競爭力。

推初創計劃盼學生探索何謂失敗

逾半企業仍營運包括Carousell

NUS設有名為「海外學院計劃」（Overseas Colleges Programme）的初創企業計劃，去年迎來20周年，陳永財稱新加坡非常著重成功，惟校方憂學生缺乏適應力，對失敗或感手足無措，故期望學生在建立初創企業中探索何謂失敗，形容是「實驗性學習計劃」。他透露，目前僅少於4000名學生參與計劃，惟他們成立超過1000間初創企業，逾半仍在經營，並帶來逾35億新加坡元（約203億港元），包括二手買賣平台Carousell，及專利數據搜尋平台PatSnap等獨角獸企業。他指出，校方現時會安排參與學生到全球17個地點實習一年，遍佈歐美、東南亞及中國內地，讓學生探索其他初創的經營起與伏。

助職涯應變 畢業20年可免費進修

談及青年日後遇到的全球性挑戰，陳永財認為科技加快行業轉變，短短4年大學學習不足以應付50年工作生涯，故學生應培養終身學習態度，擺脫專業化思維。他指單靠一門學科無法解決複雜問題，需培養「T形」學習框架，即橫向是跨學科知識，縱向是原本修讀專業，未來更需培養多於一個T形學習框架才足以應付轉變。有見及此，他提到校方過去幾年調整課程指引，要求學生在4年大學生涯中修讀專業以外的學科，並容許舊生在畢業後20年內回校免費修讀部分非本科課程。