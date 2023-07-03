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3年約260人涉危國安被捕 黎棟國：國安教育宣傳要持久

【明報專訊】去年香港回歸25周年，國家主席習近平訪港期間發表講話時強調，維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則。新政府上任一年，亦陸續就國安方面推展不同工作。根據保安局最新數據，有259人涉嫌從事危害國安的行為和活動被捕。對於過去一年新政府的工作，保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國表示滿意，認為做得不錯，惟人較易善忘，認為政府在國安教育和宣傳方面要有持久性。

特首李家超曾多次在不同場合提到國家安全的重要，又指國安風險仍存在，要做好風險管理及預案，對破壞國安、社會安全要「迎頭打擊」。過去一年，新政府多番推動國安教育工作，例如教育局剛推出「國家安全教育暑期自學教材」、建議學校向學生講解國安法的重要，又推動愛國教育。

30人被控《國安法》罪成

保安局回覆本報查詢時表示，《港區國安法》生效3年，就涉及涉嫌從事危害國家安全的行為和活動的案件，截至今年6月23日共有259人被拘捕，當中有160人及5間公司被檢控；這些案件中80人已被定罪或正等候判刑，其中30人就《港區國安法》的罪行被定罪或正等候判刑。

就着國安法實施遇到的問題，政府去年提請人大常委會，就海外律師能否參與處理危害國安案件釋法。人大常委會去年12月解釋國安法第14及47條，確認由特首領導的國家安全委員會處理有關事宜，認定「有關行為是否涉國家安全」應取得特首發出的證明書。至於基本法23條，政府表明爭取在今年或最遲明年一定要立法。黎棟國提到，過去政府在國安方面的工作做得較少，而國家安全是非常重要，強調與教育相關的工作一定要有持續性發展，並以切勿亂拋垃圾的宣傳工作為例，市民從小已接收不要亂拋垃圾的信息，至今相關宣傳工作仍繼續。

陳克勤：執法盡力 國安宣傳幾夠

立法會保安事務委員會主席、民建聯陳克勤認為，今屆政府已盡最大努力就涉嫌違反國安法的案件執法，並為23條定下限期預備立法。至於國安宣傳教育，他稱政府有積極宣傳，例如律政司籌備多個講座、電視節目等，「都幾足夠」。

（新政府一周年．國安篇）

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