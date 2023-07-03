工會憂工運空間收窄 勞聯：限制變多工友憂慮

杜振豪：倘沒集會 罷工難展實力

杜振豪認為，遊行集會是無可取代的發聲途徑，工人運動傳統上特別強調集體力量，舉例如果不能公開遊行集會，發起罷工時則難以展示實力，憂慮長遠削弱工人議價能力，「做不到集體行動，工人仍有什麼方法彰顯實力？」

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮指出，大型遊行不僅是表達訴求，也是公眾教育渠道，同時讓工人互相支持、增強信心。胡美蓮及杜振豪雖同樣有感工運空間收窄，但認為並非完全無空間，會繼續宣傳、發聲明、舉行記者會方式表達。

勞聯曾向警方申請五一前集會遊行，最終撤回。勞聯主席、立法會議員林振昇接受本報訪問時提到，撤回申請原因主要是留意到警方對遊行參加者有不同限制，例如須卡牌掛頸、提交資料等。他認為，如今確有不少方法爭取訴求，但對未能遊行亦感可惜。林又說，過往有部分激進工會在社會事件「做壞規矩」，令人留下「工會辦遊行一定會出事」的印象，警方亦對工會遊行高度關注。對於未來會否繼續舉辦遊行，林稱取決於警方在管理遊行的方式，冀《基本法》第23條立法後會放寬遊行活動的限制。

過去一年 小型集會請願為主

以往有不少民生議題相關的遊行活動，回顧過去一年，除了3月在將軍澳舉辦的反填海遊行，其他民生訴求多以小型集會請願為主，例如工聯會近日先後到日本駐港總領事館、政府總部請願反對日本傾倒核廢水，新思維和社協亦分別請願要求政府盡快發展高球場用地增建公屋，參與者大都不多於10人。

（新政府一周年．國安篇）