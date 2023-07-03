灣區手記：推銷電話 ／文：尚東美

人在內地遇上這種情况最為懊惱，一來不敢肯定誰打來，小記試過手機提醒可能是推銷電話，接聽後才發覺是工作聯繫的企業打來，但類似情况十無一二，九成以上還是林林總總的推銷，外加一些詐騙，每次當聽到對方熟悉的開場白或者是人工語音，甚至只要聽到對方環境有很多人也在打電話，內心難免陣痛：這可是長途漫遊啊。

雖然心痛，但面對這類不知名來電，還是會選擇接聽，因為你不會知道，這通電話會否能成為新聞題材，早前一篇免費北上睇樓團誤導港客的報道，就是從一通推銷電話而來。

過去幾年，在內地較少收到來自本土的推銷電話，可能逗留時間短暫而入不了他們的「數據庫」吧。但隨着駐站兩年，這幾個月也收到一些內地的推銷電話，部分屬於「正常」，是使用中的電訊商打來推銷手機及上網優惠，也有一些算合理，好像什麼旅遊優惠、酒店促銷等。然而更多是啼笑皆非，例如數次收到推介學前教育課程及坐月服務優惠的電話，每次都忍不住向對方投訴：「能否先了解清楚我有沒有老婆孩子？別浪費大家時間。」

就是啊，在這個講究以大數據精準營銷的時代，推銷電話是不是也應該與時並進，別那麼不精準營銷呢？如果多一點能做題目的推銷電話，倒是多多益善啊。

文：尚東美