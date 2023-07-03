明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：推銷電話 ／文：尚東美

【明報專訊】每個人總會收到一次推銷電話，這句話應不為過。過去一天總會收到那麼一兩個，復常之後，這類電話響起次數甚至趨增，怕是因那3年疫情而「追落後」吧。

人在內地遇上這種情况最為懊惱，一來不敢肯定誰打來，小記試過手機提醒可能是推銷電話，接聽後才發覺是工作聯繫的企業打來，但類似情况十無一二，九成以上還是林林總總的推銷，外加一些詐騙，每次當聽到對方熟悉的開場白或者是人工語音，甚至只要聽到對方環境有很多人也在打電話，內心難免陣痛：這可是長途漫遊啊。

雖然心痛，但面對這類不知名來電，還是會選擇接聽，因為你不會知道，這通電話會否能成為新聞題材，早前一篇免費北上睇樓團誤導港客的報道，就是從一通推銷電話而來。

過去幾年，在內地較少收到來自本土的推銷電話，可能逗留時間短暫而入不了他們的「數據庫」吧。但隨着駐站兩年，這幾個月也收到一些內地的推銷電話，部分屬於「正常」，是使用中的電訊商打來推銷手機及上網優惠，也有一些算合理，好像什麼旅遊優惠、酒店促銷等。然而更多是啼笑皆非，例如數次收到推介學前教育課程及坐月服務優惠的電話，每次都忍不住向對方投訴：「能否先了解清楚我有沒有老婆孩子？別浪費大家時間。」

就是啊，在這個講究以大數據精準營銷的時代，推銷電話是不是也應該與時並進，別那麼不精準營銷呢？如果多一點能做題目的推銷電話，倒是多多益善啊。

文：尚東美

上 / 下一篇新聞

遊行集會較疫前大減 社運界指約談變密 劉兆佳：撥亂反正階段 政府態度仍謹慎
遊行集會較疫前大減 社運界指約談變密 劉兆佳：撥亂反正階段 政府態度仍謹慎
工會憂工運空間收窄 勞聯：限制變多工友憂慮
工會憂工運空間收窄 勞聯：限制變多工友憂慮
3年約260人涉危國安被捕 黎棟國：國安教育宣傳要持久
3年約260人涉危國安被捕 黎棟國：國安教育宣傳要持久
新加坡國立大學校長：大學可變人才磁石 自主權助保競爭力
新加坡國立大學校長：大學可變人才磁石 自主權助保競爭力
李家超：美制裁反增動力 陳國基：財產物業轉妻名下
李家超：美制裁反增動力 陳國基：財產物業轉妻名下
李重提高才通納非百大 勞界促先評效
李重提高才通納非百大 勞界促先評效
悉姊為養家患上精神病 由恐懼到同行康復路 外人不及親人重要 過來人盼支援照顧者
悉姊為養家患上精神病 由恐懼到同行康復路 外人不及親人重要 過來人盼支援照顧者
精神健康委：家人更有助康復 長遠支援減社會負擔
精神健康委：家人更有助康復 長遠支援減社會負擔
水務署創新技術換東江水管 減工程影響
水務署創新技術換東江水管 減工程影響
男子駕船失蹤同日有船焚毁 發現焦屍身分待確認
男子駕船失蹤同日有船焚毁 發現焦屍身分待確認
中年漢闖劏房傷夫婦 警：無關七一
中年漢闖劏房傷夫婦 警：無關七一
食環小販隊今起戴攝錄機 「可行情况」下預告開機 工會：衝突往往電光火石
食環小販隊今起戴攝錄機 「可行情况」下預告開機 工會：衝突往往電光火石
田北辰料高鐵故障涉系統誤報「有車」 批修復時間過長
田北辰料高鐵故障涉系統誤報「有車」 批修復時間過長
回收微藻水製飼料 創循環經濟
回收微藻水製飼料 創循環經濟
獲卡塔爾招手 將攜手外闖
獲卡塔爾招手 將攜手外闖
大灣區GBA專題：穗室內馬術學校 邊吹冷氣邊策騎 港資開辦 位處商場全省最大
大灣區GBA專題：穗室內馬術學校 邊吹冷氣邊策騎 港資開辦 位處商場全省最大
大灣區GBA專題：可先試堂上馬背 暑期班有港生
大灣區GBA專題：可先試堂上馬背 暑期班有港生
大灣區GBA專題：北方「馬背文化」市場成熟 粵多山較宜高球
大灣區GBA專題：北方「馬背文化」市場成熟 粵多山較宜高球
【Emily】奪金智能防污海水濾網 清潔一周兩次變兩月一次
【Emily】奪金智能防污海水濾網 清潔一周兩次變兩月一次
【Emily】盧寵茂談「七一」對杏林意義
【Emily】盧寵茂談「七一」對杏林意義
【Emily】周小松楊永杰「同框」論輸勞擔憂
【Emily】周小松楊永杰「同框」論輸勞擔憂
【Emily】曾俊華戲癮起 3齣皆「牽髮」
【Emily】曾俊華戲癮起 3齣皆「牽髮」
【Emily】故宮館義工稱修復文物紓壓 擬再招200人
【Emily】故宮館義工稱修復文物紓壓 擬再招200人
【Emily】電腦學會：九成公司料增ICT員工薪金
【Emily】電腦學會：九成公司料增ICT員工薪金