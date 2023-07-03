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大灣區GBA專題：穗室內馬術學校 邊吹冷氣邊策騎 港資開辦 位處商場全省最大

【明報專訊】馬術以往一直被視為「貴族運動」，近年隨着馬術在奧運、亞運甚至內地省運會等賽事舉行，受到愈來愈多青少年喜愛。不過要頂着烈日學馬術不可謂不辛苦，廣州有一間港資馬術學校去年「疫」市擴張，在商場開辦全省最大室內訓練場地，學員在炎炎夏日可歎住冷氣享受騎馬樂趣，家長也能在商場逛街或找間咖啡室舒舒服服等孩子下課。

明報記者 林迎

「馬術這個項目，中國在全球都是比較弱的，我們致力於在內地推廣馬術，如果大部分人都不懂，那觀眾也少。」藍馬小馬王國馬術集團執行董事童匯對本報稱，四五年前進入廣州市場時，發現廣州作為廣東省會、大灣區中心點，馬術卻不普及。童表示，北京和上海的馬術市場多年前已成熟，富裕階層中不少人養馬、騎馬，但廣州還滯後於深圳、東莞。她解釋，深圳離香港近，過去有港人會北上深圳騎馬，廣州卻未受到帶動；廣州不乏有錢人，但相對務實、精明，「不像北京有些攀比圈子，看你有一匹馬，我也要有一匹」。

廣州馬術市場滯後 看好發展空間

童匯說，公司看好廣州市場空間，因疫情並未阻止馬術培訓在當地的發展，幾年間還多了不少馬術學校。至於小馬王國，最早於2021年在荔灣區一商場設立，後又在番禺區開設3間室外訓練中心，去年8月則在海珠區商場六元素體驗天地加開新店，該店擁有室內外共6000平方米巨型空間，當中室內騎乘區域達2200平方米，是廣東最大的室內馬術訓練場地，另有馬房、會所等設施，「馬是很怕熱的動物，香港賽馬會夏天也要『唞暑』。但人、馬在這裏都可以『歎冷氣』，非常舒服」。

據了解，香港賽馬會在屯門、薄扶林和鯉魚門設有3所公立馬術學校，當中薄扶林學校於2022年8月關閉重建至2025年。除此之外，還有雙魚河馬術中心、清水灣騎術學校、羅湖騎術會、大棠荔枝圍騎術學校及位於大埔的國際騎術中心等，不過這些私人學校較偏遠，多採會員制，分別提供團體課程、小班制或一對一教練制等，收費亦各不相同。至於場地，目前香港絕大多數馬術學校皆為室外，部分最多設有棚頂，像小馬王國那種在商場有冷氣的馬術學校絕無僅有。

商場搞馬場不易 通風冷氣地砂皆特製

不過，商場內搞馬場是一項大工程。小馬王國總教練潘興說，因有部分馬房位於負一層（地下一樓），為盡量減低氣味，馬匹排泄物要有專人清理，更需特別加裝通風和冷氣系統，「商場的通風系統只在營業時間運作，而我們自己的需要24小時長開」。而場地用砂是混有纖維的礦物砂，人走上去不沾鞋，馬踩上去不走位，有一定厚度和彈性，既保護馬蹄，亦能保障學員安全，萬一發生墮馬意外可減低損傷。

學員需照顧馬 盼培養「騎士精神」

小馬王國提供由小馬、中馬至成年人騎乘的大馬，教練多為全國各地退役運動員及教練，有4年以上教學經驗，學員中80%是3至12歲，練習騎術之餘亦要參與馬匹的照料、刷洗、備鞍等工序。童匯稱，小馬王國的理念是要培養學員「騎士精神」，有愛心及責任感。她續稱，學習馬術特別能培養毅力，因練習過程相當枯燥，需要學員不怕困難、向目標前進。潘興則稱，馬術初學者開始可能全憑興趣、覺得「好玩」，但在馬背上練平衡感時，就可能因用力不當而渾身痠痛，每天進步只有一點點，「意志力差一點也學不下去」。

童匯強調，若孩子只是「貪玩」會很難堅持，要走上競技之路，以通過等級試、贏比賽為目標，學騎馬才更有意義；除了成功感，馬術成績也有助以運動員身分申請升學。若學員有志出戰更高級別比賽，例如申請省級以上運動員，家長多會購置私家馬，人與馬朝夕相處，可更熟悉其個性、習慣，更有默契，私家馬亦可寄養在小馬王國。童匯透露，未來有計劃升級番禺訓練中心，達競技級別後可主辦賽事。

相關字詞﹕廣州 大灣區 馬術

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