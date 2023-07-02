李：走復常快道 仍須警惕「軟對抗」 強調以行動爭取信任 籲市民自覺護國安

民主黨僅李華明酒會獲邀 籲包容

李華明在酒會後表示，回歸是「普天同慶的事」，應該有不同意見的人獲邀出席回歸酒會，認為民主黨只有他一人獲邀「比較可惜」。他稱，政府不可因為政治立場，抹殺有可能有不同的人才可協助政府，希望政府能多點包容。至於出席政府酒會有否通知民主黨，他說自己是普通黨員，而每年出席政府舉辦的酒會是為了與老朋友見面。他重申對區議會改革方案不滿意，但認為政黨都應派人參選，否則就失去意義。

特區政府昨早先在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，其後移師會展舉行酒會，除特首李家超伉儷及一眾政府高層官員外，前特首林鄭月娥、梁振英夫婦、曾蔭權夫婦都有出席，首任特首董建華則未露面。

李家超在酒會致辭回顧現屆政府首年工作，包括與內地及海外通關、引入人才及企業措拖、土地房屋供應等，形容香港已「走上復常快車道」，且擺脫經濟收縮。他說雖然進出口仍疲弱，加上外圍因素不明朗，但相信十四五規劃、大灣區及一帶一路可為本港帶來機遇。

李提到對香港雖然充滿信心，但認為要居安思危，有其他國家誤判中國的和平發展，刻意打壓，本港內部亦潛伏軟對抗的破壞力量，必須保持警惕，呼籲市民自發維護國安。他又承諾會「做實事、做成事」及團結社會。

李慧琼：港愛國主義教育須急起直追

出席酒會的全國人大常委李慧琼表示，日前全國大人常委會審議《愛國主義教育法（草案）》正公開諮詢，呼籲市民表達意見，她亦會與社會各界聯絡。她形容本港的愛國主義教育在回歸初期走得很慢，目前要急起直追，而目前是非常好的時機，全方位推行愛國主義教育。對於李家超稱要警惕軟對抗，她認為香港由過去至將來都是多元社會，市民表達時最重要是守法，尊重不同意見。