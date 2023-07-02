明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

李：走復常快道 仍須警惕「軟對抗」 強調以行動爭取信任 籲市民自覺護國安

【明報專訊】香港回歸26周年，特區政府昨舉行升旗儀式和慶祝七一回歸酒會，特首李家超在酒會致辭稱對本港充滿信心，但同時再次提及本港仍有「軟對抗」，須保持警惕，呼籲市民自覺維護國安，又強調政府會「以行動爭取信任」。不少政商界獲邀出席酒會，包括民主黨創黨成員李華明，他說對於民主黨僅他一人獲邀「比較可惜」，希望政府能多包容。

民主黨僅李華明酒會獲邀 籲包容

李華明在酒會後表示，回歸是「普天同慶的事」，應該有不同意見的人獲邀出席回歸酒會，認為民主黨只有他一人獲邀「比較可惜」。他稱，政府不可因為政治立場，抹殺有可能有不同的人才可協助政府，希望政府能多點包容。至於出席政府酒會有否通知民主黨，他說自己是普通黨員，而每年出席政府舉辦的酒會是為了與老朋友見面。他重申對區議會改革方案不滿意，但認為政黨都應派人參選，否則就失去意義。

特區政府昨早先在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，其後移師會展舉行酒會，除特首李家超伉儷及一眾政府高層官員外，前特首林鄭月娥、梁振英夫婦、曾蔭權夫婦都有出席，首任特首董建華則未露面。

李家超在酒會致辭回顧現屆政府首年工作，包括與內地及海外通關、引入人才及企業措拖、土地房屋供應等，形容香港已「走上復常快車道」，且擺脫經濟收縮。他說雖然進出口仍疲弱，加上外圍因素不明朗，但相信十四五規劃、大灣區及一帶一路可為本港帶來機遇。

李提到對香港雖然充滿信心，但認為要居安思危，有其他國家誤判中國的和平發展，刻意打壓，本港內部亦潛伏軟對抗的破壞力量，必須保持警惕，呼籲市民自發維護國安。他又承諾會「做實事、做成事」及團結社會。

李慧琼：港愛國主義教育須急起直追

出席酒會的全國人大常委李慧琼表示，日前全國大人常委會審議《愛國主義教育法（草案）》正公開諮詢，呼籲市民表達意見，她亦會與社會各界聯絡。她形容本港的愛國主義教育在回歸初期走得很慢，目前要急起直追，而目前是非常好的時機，全方位推行愛國主義教育。對於李家超稱要警惕軟對抗，她認為香港由過去至將來都是多元社會，市民表達時最重要是守法，尊重不同意見。

相關字詞﹕李華明 李慧琼 李家超 七一回歸

上 / 下一篇新聞