警七一截查16人 「上街者」被送走 女長毛旺角准限時表「蝸居」訴求

被問執法標準 警：依法護國安

被問到執法理據及為何標準不一，警方回覆會依法採取適當措施維護國家安全、公共秩序及公共安全，在採取任何行動時會按實際情况依法處理。截至晚上9時，警方在灣仔區共截查14男1女，年齡17至87歲，警方向其中一名87歲男子及一名54歲女子發出口頭警告，提醒他們不要在公眾地方擾亂秩序，所有人其後獲准離開，沒有人被捕。

另外，昨午約4時半，一名67歲女子在金鐘道懷疑揮動旗幟，警員上前截查並向她發出口頭警告，她其後獲准離開。

老翁促「廢國安法」 30警截查

87歲的吳先生昨午手持「廢除國安法例、釋放政治囚犯」標語在崇光百貨外行走，他說自1989年起每年均參與遊行，「不走出來，過不了自己個心」。至少30名警員截查他，並一度拉起橙色膠帶，約10分鐘後「護送」他至銅鑼灣站離開。吳說，警方截查期間問及他的地址和電話，無指出他涉觸犯什麼法例。他其後由兩名警員由銅鑼灣站「護送」到其寓所同區的油塘站，引述警員稱「你要表達意見，政府畀你表達，不過以後有什麼標語，可以跟我們商討，擔心你寫的標語觸犯國安法」。吳稱不擔心，「要拉就拉， 要鎖就鎖」。

身穿黑衣的雷玉蓮昨晚7時許在朗豪坊外築起露營帳篷，上面貼有「蝸居」兩字。她其後蜷縮帳篷內，稱要反映港人住宿困難，其上衣貼有「工時長、住蝸居、好淒涼」白紙。約3名便衣警員之後上前問話，並搜查其隨身物品，搜出包括一本關於末代港督彭定康的書。雷隨後獲准在約一小時內內表達訴求，10多名警員在附近圍繞監視。雷說以往七一均有很多人遊行，今時今日無遊行示威「很慘」，又稱昨日懷疑被人跟蹤。

前「鳩嗚團」成員出站即遇查

稱警指「知過緊海來銅鑼灣」

維園、天后及銅鑼灣東角道一帶昨分別有反恐特勤隊、機動部隊、軍裝及便衣警員巡邏並截查市民。前「鳩嗚團」成員、76歲的歐陽肇鴻戴上印有「真普選」及「F.D.N.O.L」的黃色口罩，在崇光百貨外遭截查。他稱20多年來習慣「每年七一都過來坐下」，昨步出銅鑼灣站時即被截查，警員向他表示「知道你過緊海，來緊銅鑼灣」。他說不感害怕，認為「想去什麼地方是香港人的自由，只要我無犯法」。被問及會否覺得沒用，他說若樂觀看待，「至少維持一點火種，做得幾多得幾多」。

身穿印有「香港」兩字橙色上衣的牙醫李盈姿，昨晚約8時甫出銅鑼灣站便遭10多名警員截查，搜出印有「想念你」等字眼的標語。警方向她查詢地址，再由兩名警員護送至銅鑼灣站一同閘口離開。李於今年六四事件34周年前夕在銅鑼灣一帶被捕，涉「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」。

直播評賀回歸者 網媒記者被警告

網媒「蛋蛋俱樂部」記者昨午約4時在維園被20多名警員截查。該記者其後引述警員稱，其直播維園慶回歸活動時對入場者「評頭品足」，有可能因破壞社會安寧而觸犯《公安條例》，他被警告留意直播用詞後獲放行。本報記者昨日採訪期間亦至少三度被警方截停搜查。

社民連副主席周嘉發稱，昨早9時起一小時內收到約8次陌生來電，他不清楚對方是誰，故無接聽。他說離開住所上班途中，懷疑被人跟蹤。

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