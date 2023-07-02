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巴士疑撞斃拾荒婦案 警另拘的士司機

【明報專訊】六旬婦前晚推着一輛載有紙皮及雜物的手推車，沿牛頭角偉業街路邊行走時遭車撞斃，26歲九巴司機事後被捕。九巴昨午表示，相信死者先被其他車輛撞到，及後巴士才駛至。警方昨午拘捕一名的士司機，涉意外後不顧而去。

九巴料先被其他車輛撞

警方昨晚表示，經進一步調查後，昨午約5時拘捕72歲姓張男的士司機，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡、意外後沒有停車、意外後沒有報案，正被扣查。前晚被捕的26歲姓黃男巴士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡，昨傍晚仍被扣查。

65歲姓王死者居於牛頭角下邨，鄰居稱她與一名約30多歲兒子同住，她平時不會與人打招呼，故與她不稔熟，只見過她在牛頭角街市附近拾紙皮。

牛頭角街市附近兩名拾紙皮婆婆說，死者在該處拾紙皮近10年，所知她育有3名子女，亦見過她的前夫幫忙拾紙皮。她們形容死者勤力，經常「執到嘢」，但同時「好惡」，千萬不能接觸屬於她的物品或「入侵」其地盤，否則大打出手，過往她們亦曾與死者發生肢體碰撞。

兩名婆婆稱死者身形矮小，常常將紙皮疊到很高，再推着手推車沿馬路旁走到九龍灣一帶變賣，有時車輛離她很貼，她亦不太在意。兩名婆婆稱死者有近10輛手推車放在牛頭角街市周圍，附近一家超市以薄酬聘請她清理垃圾及紙皮，她便邀請已退休的前夫幫忙，並給前夫一些報酬。

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