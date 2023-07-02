被指新冠宿主 蝙蝠滋擾投訴疫下飈升

多涉誤闖民居排泄物衛生

漁護署稱，相關滋擾的報告主要為蝙蝠誤闖入屋，以及其排泄物引致環境衛生問題等，一般情况下，署方會提供有關預防措施的建議：如發現蝙蝠在戶外飛行或棲息在戶外地方，市民應保持鎮定，避免騷擾或接觸牠們；若蝙蝠誤闖入屋，可打開連接到戶外的門或窗，讓牠們自行離開。此外，若有物件接觸到蝙蝠或其排泄物，可用稀釋漂白水清洗和消毒，以確保衛生。如果市民接觸到蝙蝠排泄物，應使用梘液和清水徹底洗手。

長春社高級公共事務經理李少文稱，不同品種的蝙蝠在生態系統發揮不同作用，例如短吻果蝠有傳播花粉和種子功能，其他種類蝙蝠會捕食昆蟲，資料顯示每隻蝙蝠每小時可捕食數十至數百隻昆蟲，有助維持夜行生態平衡。他說蝙蝠主要晝伏夜出，加上膽小，會避開人類，市民接觸到蝙蝠的機率極微，若遇到亦毋須驚慌。

（城市保育）