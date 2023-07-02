短吻果蝠遍市區公園 維園一巢15隻 漁署調查：44公園212巢共701隻

蝙蝠曾被指是SARS冠狀病毒的宿主，隨着新冠疫情爆發，漁護署接獲有關蝙輻滋擾的報告亦顯著上升。

明報記者 馬耀森

助播種子 生態重要角色

漁護署表示，果蝠可幫助植物傳播花粉和種子，是最少3種本地榕屬無花果植物的主要種子傳播媒介，在生態系統扮演重要角色。香港所有蝙蝠品種均受《野生動物保護條例》（第170章）保護，任何人未經許可，不得管有、狩獵或故意干擾蝙蝠，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。

蝙蝠是唯一會飛行的哺乳類動物，全球有1200多種蝙蝠，漁護署資料顯示，至今香港有紀錄的蝙蝠共25種，當中兩種為果蝠，其餘大多為食蟲的蝙蝠。短吻果蝠是本地活躍於市區和郊外的蝙蝠之一，亦是唯一會在樹上築巢的蝙蝠。

約7%葵樹有蝠巢 平均3.3隻

漁護署《香港物種探索》最近發表一項於2021年7月至8月進行的調查結果。該調查為期41日，漁護署哺乳類動物工作小組於日間觀察短吻果蝠在市區公園棲息的情况，調查範圍涵蓋49個1平方公里的方格，每格覆蓋1個公園。結果發現，49個市區公園之中，有44個有短吻果蝠棲息，逾半錄得10隻或以下；約7個公園錄得逾30隻，包括維園、荃灣海濱公園、天水圍公園等。

該44個公園發現212個蝠巢，合共701隻短吻果蝠，每個巢的蝙蝠數量由1至15隻不等，平均每巢約3.3隻。49個公園之中有2746棵蒲葵，當中182棵有短吻果蝠棲息，佔整體約6.6%；另有15棵大絲葵亦發現有該種蝙蝠棲息，佔該樹種約8%。錄得有蝙蝠巢的葵樹高度由3至26米不等，當中約八成介乎6至12米。調查顯示大部分蝙蝠為群居。

事實上，漁護署於2004至05年曾做調查，涵蓋168平方公里面積，較今次調查範圍更大，結果發現177個巢，合共819隻短吻果蝠，每巢數量由1至28隻不等，平均每巢有4.62隻蝙蝠。

較17年前調查少14.4%

漁護：調查期方法不同

與對上一次調查比較，2021年錄得701隻短吻果蝠，較2004至05年的819隻減少約14.4%，不過今次錄得的蝠巢數量較上次增加約兩成。

相隔17年，每巢平均果蝠數量有所減少。對於2021年調查記錄到的短吻果蝠整體數量較2004至05年為少，漁護署解釋，上次調查期較長（約15個月），加上調查範圍較大，因此錄得蝙輻數目較多；2021年的調查集中了解短吻果輻於市區公園的棲息習性，調查方法亦有所不同。

一夫多妻 咬葉築巢

短吻果蝠是本港兩種常見果蝠之一，由於樣子有點像狗，又名犬蝠，是一夫多妻的動物，在本港廣泛分佈於市區及郊區，日間通常棲息於蒲葵樹葉之下，通常會有一隻雄性及多隻雌性，雄性果蝠會咬斷葵葉中間的葉脈，形成一個圓形咬痕，葉子垂下猶如帳篷，成為果蝠的安樂窩，可供10多隻蝙蝠擠在其中棲息。

（城市保育）