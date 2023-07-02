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港聞二

索罟群島現水龍捲 持續5分鐘

【明報專訊】昨日七一慶回歸紀念日，有市民早上出海尋找當年被選為「回歸吉祥物」的中華白海豚，其間在大嶼山西南、索罟群島附近目擊「水龍捲」，形容感到相當驚喜。天文台表示，本港昨早多處地區有驟雨，事發期間大嶼山南邊對出有強對流發展，不排除因此形成水龍捲。

尋白海豚期間發現 市民感驚喜

目擊水龍捲的Ida向本報表示，她是環保團體義工，昨晨參加親子團前往大嶼山分流一帶找尋中華白海豚，途中海面灰暗並有大雨，至早上約11時，船上一名日裔小朋友發現水龍捲。Ida憶述，不知道水龍捲確實形成時間，但察覺到水龍捲後約5分鐘就已消失，形容船上一行40人均感到新奇及相當驚訝。

天文台回覆本報查詢時表示，有市民將相關照片上傳至「社區天氣資訊網絡（Co-WIN）」平台，而本港昨早多處地區錄得超過10毫米的雨量，大嶼山南邊對出亦有強對流發展，不排除因此形成水龍捲。

天文台補充，水龍捲為在水面上發生的龍捲風，是一條快速旋轉、夾雜水滴的雲柱，由對流雲的底部連接到水面。水龍捲的風速一般較陸地上的龍捲風為低。天文台稱，熱帶地區和副熱帶地區較常出現水龍捲，且通常於6月至7月出現；發生的高峰時間為早上，其次是接近黃昏時段。

翻查天文台網頁，本港最近一次水龍捲發生於2022年6月，在長洲附近水域發生；而在2018年則接獲4次水龍捲報告。

相關字詞﹕大嶼山 社區天氣資訊網絡 天文台 水龍捲

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