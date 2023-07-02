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高球場開放 市民湧「打卡」 遊人對建屋意見兩極 球會：樂意商多開放

【明報專訊】香港哥爾夫球會昨舉行同樂日慶祝香港回歸26周年，下午2時至6時向公眾開放粉嶺舊高球場，吸引大批市民「打卡」。對於政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，有市民認為球場面積大，政府收回部分土地建屋合理；亦有市民稱球場擁百年歷史，建屋「好嘥」，應揀選其他土地建公屋；另有部分市民冀球場多對外開放，「如果你開放多啲，唔好淨係private（私人），我可以畀你唔起屋」。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，是次活動目的在於讓市民親身體驗高球場的環境，高球會樂意與政府商討多向公眾開放球場。

昨與家人到場的鄭小姐稱，一家人在粉嶺居住約13年，今次是首次進入高球場，認為面積很大，部分土地用於建屋「不過分」，且附近交通便利，是合適的建屋選址，且目前高球場較少開放，認為這塊土地不應由部分人專有，應是大家「共享」。她又說，高球會若不向公眾開放，公眾未必清晰擬建屋選址的位置及面積，認為在相關議題上缺乏公眾參與。

有稱部分建屋不過分 有稱多開放可不建

同是首次進入高球場的羅先生稱，他與太太是因關注近日建屋爭議而特意前來，覺得「幾新鮮」，認為球場有百年歷史，用來建屋「好嘥」，促政府應揀選其他土地建公屋，強調希望是「有條件地保存」，球場能多向公眾開放。

上水居民柳小姐說，若高球場經常對外開放，會支持保留用地，「如果根本係畀權貴玩，市民一年玩唔到一次，咁根本起唔起樓都唔關我事」。

市民：倘「一年玩唔到一次」 不在乎建屋否

郭永亮表示樂見市民踴躍參與同樂日，希望市民可親身感受球場環境。他說若日後政府收回部分用地，樂意幫助政府繼續保育球範圍內的花草樹木，「我哋知道點去保育」。被問及未來會否舉辦更多開放日，郭稱「我哋一向辦好多，但要睇政府點安排」，樂意與政府討論高球場如何更多向公眾開放，「最緊要係多啲公眾人士入到嚟」。

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