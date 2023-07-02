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申禁《榮光》 孫東：Google稱有手令方刪 指對方對「正確國歌置頂」反應強烈

【明報專訊】香港運動員海外作賽時接二連三發生播國歌出錯事件，特區政府早前要求Google在用戶搜尋國歌時將《義勇軍進行曲》置頂，但遭拒絕。港府上月5日入稟法庭申請禁制令，禁止公眾在網上和其他平台傳播《願榮光歸香港》，審訊本月21日進行。創新科技及工業局長孫東（圖）昨日透露，Google提出須證明搜尋結果有違當地法律，並有法庭手令才可移除錯誤的歌曲，他說「既然你提出法律的問題，我們用法律的手法去解決問題」。

謂Google有意展「國際輿論戰」

孫東昨在now新聞台《大鳴大放》稱，政府多次與Google交涉，但對方對政府提出將正確國歌資訊置頂的要求反應強烈，甚至有意展開「國際輿論戰」。被問到若法院頒布禁令，是否Google就必須立即把歌曲從網絡上移除，孫東稱事件進入司法過程不便回應。

除入稟法庭申請禁制令，孫東稱政府早前透過網絡優化計劃，將正確的國歌資訊在搜索名單推上前列，務求做到「有理、有力、有解」。上任局長一年，孫東形容國歌播出事件和與Google引起的紛爭是其中一個較大挑戰。

本報昨向Google查詢是否有提出孫東所提及的「法律條件」，以及移除和置頂歌曲的原則分別是什麼，截稿前未獲回應。

上年12月港府與Google接觸時，Google曾拒絕政府要求將正確國歌置頂，稱公司系統設計是呈現相關、高質素及有用的資訊，不會人為操控網絡排名以決定特定網頁的排序。根據Google「政府提出的內容移除要求」公開報告，Google會評估法院命令，並檢視命令內容，以判斷應否履行義務及決定是否申訴。

律政司上月入稟高院申請禁制令，禁止公眾在網上或任何平台傳播歌曲《願榮光歸香港》，包括其曲調、歌詞及曲詞，並要求下令Google移除32條以不同語言或方式演繹《願榮光歸香港》的YouTube影片。

「高才通」逾3萬人申請 逾2萬人已獲批

另外，孫東提及政府優化了「科技人才入境計劃」，延長配額有效年期由一年增加至兩年。而「高才通」政策共吸引3萬多人報名，目前批出2萬多人。

相關字詞﹕義勇軍進行曲 大鳴大放 孫東 播錯國歌 國歌 創新科技及工業局

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