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港聞

港聞二

免費參觀帶動 M+故宮館人次新高 慶回歸賽馬投注按年跌13%

【明報專訊】全港多區昨日舉辦香港回歸26周年慶祝活動，政府及部分機構推出不少優惠，其中包括免費參觀西九文化區M+博物館展覽、預約免費參觀香港故宮文化博物館7個專題展覽，吸引大批市民輪候，全日分別錄得逾2.3萬人次及逾7600人次入場，均打破今年4月30日五一黃金周假期單日入場人次紀錄。另外，香港賽馬會昨在沙田馬場舉辦「香港共慶回歸賽馬日」，10場賽事在黃昏舉行，錄得全日投注額約15.1億元，比去年的17.26億元下跌近13%。

維園入場者：嘉年華是復常表現

香港各界慶典委員會第二日在維園舉行的「慶祝香港回歸祖國26周年」活動亦有不少人入場。來自瀋陽的李氏糖人製作技藝第五代傳承人李鳳艷在場展示技藝，吸引不少人排隊領取。她稱糖代表幸福和甜蜜，送糖即為市民送祝福，她自己另以「中國紅」的糖寫上「香港回歸祖國26周年」，寓意「永久的祝福」。

大多入場者對可在七一參與維園嘉年華表示開心，市民何先生稱嘉年華是新冠疫情後復常的表現；喜歡漢服的岑太稱，年輕時有關注該文化，惟當時香港不流行，現見維園首次展出，因而前來拍照留念。

火鍋店七一折優惠 下午4時仍排隊

餐飲及零售業界推出多項優惠活動，包括「香港開心購物節」、逾1400間食肆響應提供七一折優惠等。不少市民趁七一假期外出，旺角區部分零售店人流源源不絕，不過有人稱對活動不知情，冀政府日後多加宣傳。其中一間參與七一優惠的台灣火鍋店推出七一折升級鴛鴦鍋優惠，至昨午4時仍有不少人排隊。分店經理周先生稱，七一優惠是不錯的慶祝活動，顧客人流明顯比上周多。

今年繼續有公共交通工具公司推出免費乘搭優惠，包括輕鐵及港鐵巴士、電車及多條渡輪航線，有市民歡迎，亦有人未能受惠。居於九龍的鄭小姐表示，交通優惠只包括輕鐵、接駁港鐵巴士、電車等，並非她平時乘搭的交通工具，對此失望。

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