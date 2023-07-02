較林鄭最後一年 新政府去信外媒減六成

上屆政府除去信英美報章，亦會去信法國、西班牙、日本等非英文媒體，今屆政府主要向6間外媒發信澄清，其中去信《華爾街日報》共10次最多，去信《華盛頓郵報》及彭博分別4次和3次，日前亦曾去信兩家意大利媒體II Giornale及Tempi，另曾去信澳洲廣播公司1次，大部分均涉及關於香港的社評或評論文章，涉及範疇包括《港區國安法》、區議會制度改革等。

15司局或官員專頁追蹤者不過1萬

今屆政府亦重視以社交平台作為對外溝通橋樑，經過政府架構重組後，包括特首李家超本人，其他3名司長、3名副司長及15個政策局或其局長都各設facebook專頁，部分沿用上屆、甚至更早時設立的專頁，其中擔任立法會議員多年的民建聯前副主席、律政司副司長張國鈞自2011年中設立專頁，「轉跑道」後續用原來專頁，至今約有1.9萬追蹤人數。

綜觀各專頁的追蹤人數，15個不超過1萬（見右圖），其中李家超的專頁自去年6月底開設至今，有4萬個追蹤者，為眾人最多，其次是民青局長麥美娟的3.7萬，但其專頁自2014年擔任議員時已設立；至於最少追蹤者的分別是財政司副司長黃偉綸及醫務衛生局，經過約一年運作的兩個專頁各有約1000名追蹤者。

（新政府一周年‧外訪篇）