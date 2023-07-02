新班子外訪129次花855萬 交代開支方法不一

翻查林鄭政府首年外訪開支，全年最少1248萬元，較李家超政府為多，惟後者大部分外訪集中在今年3月全面通關後至今年6月的數個月內，兩者難直接比較。

司長辦：部分行程航空運力未復 機票價高

本報向21名司局長查詢過去一年外訪開支，各官員提供資料，陳茂波的開支最多，出訪7次，團隊開支共213.4萬元，其中今年1月到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，連同5名隨行人員離港8天，費用89.8萬元。財政司長辦公室解釋，部分行程航空運力尚未完全恢復，機票價錢較高。至於外訪次數及日數最多的司局長是商經局長丘應樺，負責外貿的他過去一年出訪14次，離港60日，開支逾114萬元。

本報向特首辦查詢李家超過去一年的外訪紀錄和開支，特首辦表示已上載至網站，網站暫提供截至去年的外訪紀錄，今年外訪料正在整理，完成後會適時在網站公布。李家超部分外訪行程，例如今年2月出訪中東及4月率領立法會大灣區考察團，特首辦未公開所涉開支，而同行司局長有回覆開支金額。

司局長未在網站公開外訪開支

陳健波：更開放透明是好事

陳健波表示，以他了解，特首出訪一般牽涉較多隨行人數及部門，整理資料需時更長，並會直接在網上公開。現時各司局長未有如特首般在網站公開外訪開支，他認為或是慣例，要先了解原因，但認為採取更開放和透明的態度是好事。

9人為外訪申飛行獎賞

另外，李家超及21名司局長當中，有9人為外訪行程申領飛行獎賞，包括財政司長陳茂波、財庫局長許正宇、商經局長丘應樺、文體旅局長楊潤雄、保安局長鄧炳強、教育局長蔡若蓮、創科局長孫東、運物局長林世雄及勞福局長孫玉菡。其中丘應樺申領的飛行獎賞最多，共78,997里數，按數值能兌換最少3張來回東京的經濟客艙機票。不過9人均未回應有否及如何兌換飛行獎賞。

（新政府一周年‧外訪篇）