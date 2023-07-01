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港聞

港聞二

非禮兼棍毆女兒 六旬漢囚21月

【明報專訊】六旬的士司機去年涉趁14歲女兒睡覺時觸摸其胸部，數天後又不滿她講電話聲音太大，遂以棍襲擊她。司機早前被裁定非禮及襲擊造成身體傷害兩罪成立，昨在區院被判入獄21個月。法官斥被告無考慮女兒已成長，是獨立個體，完全不尊重她，又指他作為父親非但沒有保護女兒，反而襲擊她，事後更毫無悔意。

被告W.M.P.（67歲）否認非禮及襲擊他人造成身體傷害兩罪，他涉嫌於2022年5月11日在秀茂坪單位非禮女童X，同月14日在該單位襲擊X。

暫委法官梁少玲引述辯方求情稱，X升上中學後學業成績變差，出現行為問題，被告忠厚善良但性格固執、思想守舊，因望女成龍心切，常使用錯誤方法教導，二人關係不佳。

被告的心理報告指出，被告無強烈性衝動，與妻子有固定性生活，重犯風險低，但若與妻女同住，情緒有可能受觸發，重犯風險提高。辯方強調事件令父女關係破裂，對被告而言已是最大懲罰。

官斥破壞誠信無悔意

X的創傷報告則指出，她從小遭被告責打而沒有安全感，母親知悉其有自殺念頭，然而只囑她不要如此做，X慢慢對生活麻木，以壓抑、迴避態度讓自己不再受傷。法官指被告與X有逾50年齡差距，事件破壞誠信，但歷時不長，為單一事件。對於被告向心理專家堅稱X誣告自己，更稱若X道歉才會原諒她，法官認為被告毫無悔意；就襲擊一罪，被告先後使用木棍和鐵棍襲擊X，幸X都能抵擋，否則後果不堪設想，決定將兩罪部分刑期分期執行。

【案件編號：DCCC 724/22】

相關字詞﹕區域法院 襲擊致他人造成身體傷害 非禮女兒 的士司機

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