立會秘書長首發「紅警示」 指所有人須撤離 包括記者

6名被告為黃家豪（20歲，案發時年齡，下同）、何俊諺（21歲）、馬啟聰（30歲）、王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。其中黃家豪及馬啟聰分別報稱為城大編委記者及網媒記者。

陳維安昨日供稱，2019年7月1日約5時半，警方建議秘書處指令大樓內人士撤離，其後陳維安向立法會主席兼行政管理委員會主席梁君彥取得發出「紅色警示」的許可。

稱警方建議 再獲梁君彥授權

陳維安表示，「紅色警示」是基於安全考慮下發出的指令，撤離對象包括記者。至於其性質是否等同「勸告」，他表示「答唔到」，因這涉及法律問題。

助理秘書長：警示屬勸喻性質

議員不離開無能為力

立法會秘書處助理秘書長韓律科作供稱，按她所理解，「紅色警示」屬於「勸喻」性質，例如立法會議員等人堅持不離開，立法會人員亦無能為力。

立法會高級保安主任陳進則表示，當天立法會暫停發出臨時記者證，只有手持「長證」的記者方可進入立法會大樓。他中午曾向陳維安匯報示威者衝擊立法會的情况，其後獲告知梁君彥批准通知警方，他遂尋求警方協助。警方自下午1時許接管立法會綜合大樓出入口保衛工作。

代表首被告黃家豪的資深大律師潘熙，於庭上播放現場片段，分別顯示一些貌似記者的人站於立法會出入口處，鄰近警方防線，及有警員向在場人士命令「係記者就退後啲，唔係記者就離開」，以及在出現不明氣體時，呼籲記者戴上口罩。陳維安表示，從片段中不見警方有作出要求大樓內記者離開的行為，但不清楚會否另有口頭警告。

陳維安：片段不見警要記者撤離

陳理解「紅色警示」屬勸喻是指議員及其助理在大樓內獲分配辦公室，屬於私人地方，因此保安不會闖入，而只會「勸喻」他們離開；公眾人士則會在保安護送下帶離大樓。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

明報記者

（反修例風暴．闖立會案）