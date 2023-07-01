明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

立會秘書長首發「紅警示」 指所有人須撤離 包括記者

【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓案件，昨日於區域法院續審。控方傳召3名立法會職員作供，包括立法會秘書處秘書長陳維安。陳供稱，當天立法會首度發出「紅色警示」，指令所有人須撤離立法會大樓，對象亦包括記者；立法會高級保安主任表示，當天警方自下午起接管立法會綜合大樓出入口保衛工作，他同意閉路電視片段中不見警方有作出要求大樓內記者離開的行為。

6名被告為黃家豪（20歲，案發時年齡，下同）、何俊諺（21歲）、馬啟聰（30歲）、王宗堯（40歲）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）。其中黃家豪及馬啟聰分別報稱為城大編委記者及網媒記者。

陳維安昨日供稱，2019年7月1日約5時半，警方建議秘書處指令大樓內人士撤離，其後陳維安向立法會主席兼行政管理委員會主席梁君彥取得發出「紅色警示」的許可。

稱警方建議 再獲梁君彥授權

陳維安表示，「紅色警示」是基於安全考慮下發出的指令，撤離對象包括記者。至於其性質是否等同「勸告」，他表示「答唔到」，因這涉及法律問題。

助理秘書長：警示屬勸喻性質

議員不離開無能為力

立法會秘書處助理秘書長韓律科作供稱，按她所理解，「紅色警示」屬於「勸喻」性質，例如立法會議員等人堅持不離開，立法會人員亦無能為力。

立法會高級保安主任陳進則表示，當天立法會暫停發出臨時記者證，只有手持「長證」的記者方可進入立法會大樓。他中午曾向陳維安匯報示威者衝擊立法會的情况，其後獲告知梁君彥批准通知警方，他遂尋求警方協助。警方自下午1時許接管立法會綜合大樓出入口保衛工作。

代表首被告黃家豪的資深大律師潘熙，於庭上播放現場片段，分別顯示一些貌似記者的人站於立法會出入口處，鄰近警方防線，及有警員向在場人士命令「係記者就退後啲，唔係記者就離開」，以及在出現不明氣體時，呼籲記者戴上口罩。陳維安表示，從片段中不見警方有作出要求大樓內記者離開的行為，但不清楚會否另有口頭警告。

陳維安：片段不見警要記者撤離

陳理解「紅色警示」屬勸喻是指議員及其助理在大樓內獲分配辦公室，屬於私人地方，因此保安不會闖入，而只會「勸喻」他們離開；公眾人士則會在保安護送下帶離大樓。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

明報記者

（反修例風暴．闖立會案）

相關字詞﹕陳維安 立法會 7.1回歸紀念日 衝擊立法會

上 / 下一篇新聞