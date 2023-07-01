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港聞二

古洞粉嶺北補地價降三成

【明報專訊】立法會北部都會區發展事宜小組委員會昨開會討論北都整體規劃，發展局長甯漢豪表示，將因應不同區域制定適合發展的產業，例如洪水橋將以物流和現代服務業為主；新田發展創科；打鼓嶺發展鮮活食品製造業。此外，地政總署昨公布古洞北及粉嶺北新發展區原址換地補地價的修訂標準金額，當中補地價作住宅的地價普遍下調三成。

新田科技城料2030前啟用

甯漢豪：研北環線提早落成

甯表示，目前正就北都不同區域研究，預計今年至明年初陸續完成。她又稱，新田科技城明年展開平整土地工程，企業有機會在2030年前進駐，惟北環線將會於2034年全線開通，承認需要處理這方面事宜，會與運輸及物流局檢視北環線可否提前落成。她又補充，新田科技城內會設人才公寓，但所有在北都就業的市民都在區內居住的想法不現實，政府將會做好交通基建，方便市民出行。

此外，發展局早前表示，由於古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段的補地價標準金額自2022年3月訂立以來，經濟和物業市場情况已出現較大變化，業界普遍認為有關標準金額與市場脫節，難以作為實際選項。

地署：換地限期延至年底

當局稱有意下調該區的標準金額，以反映有關時期內的市場調整，並希望標準金額能真正實現加快補地價程序，以至加快發展的政策原意。地政總署同時提醒，申請人接納換地條款的最後限期將延至今年12月31日。

根據地政總署最新發出的作業備考，古洞北和粉嶺北的農地原有價值均為每平方米4000元，非住宅和住宅用地則分別為每平方米1.5萬和3萬元。其中在古洞北新發展區，更改發展限制後，若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.75萬元，而作住宅用途則為4萬元。至於粉嶺北，修契後若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.25萬元，而作住宅用途則為3.75萬元。

相關字詞﹕甯漢豪 北部都會區

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