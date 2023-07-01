古洞粉嶺北補地價降三成

新田科技城料2030前啟用

甯漢豪：研北環線提早落成

甯表示，目前正就北都不同區域研究，預計今年至明年初陸續完成。她又稱，新田科技城明年展開平整土地工程，企業有機會在2030年前進駐，惟北環線將會於2034年全線開通，承認需要處理這方面事宜，會與運輸及物流局檢視北環線可否提前落成。她又補充，新田科技城內會設人才公寓，但所有在北都就業的市民都在區內居住的想法不現實，政府將會做好交通基建，方便市民出行。

此外，發展局早前表示，由於古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段的補地價標準金額自2022年3月訂立以來，經濟和物業市場情况已出現較大變化，業界普遍認為有關標準金額與市場脫節，難以作為實際選項。

地署：換地限期延至年底

當局稱有意下調該區的標準金額，以反映有關時期內的市場調整，並希望標準金額能真正實現加快補地價程序，以至加快發展的政策原意。地政總署同時提醒，申請人接納換地條款的最後限期將延至今年12月31日。

根據地政總署最新發出的作業備考，古洞北和粉嶺北的農地原有價值均為每平方米4000元，非住宅和住宅用地則分別為每平方米1.5萬和3萬元。其中在古洞北新發展區，更改發展限制後，若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.75萬元，而作住宅用途則為4萬元。至於粉嶺北，修契後若地皮用作非作宅發展，土地價值則為每平方米2.25萬元，而作住宅用途則為3.75萬元。