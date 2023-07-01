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港聞二

25載新巴告別 巴迷送尾班車

【明報專訊】新巴及城巴今日（7月1日）合併，原有新巴路線將併入城巴經營，為有25年歷史的新巴畫上句號。城巴總經理（營運）馬詹唯昨表示，相信全新城巴專營權生效後，兩巴能共用資源，創造協同效應，進一步提升服務水平。至於合併後會否加價，馬詹唯表示申請加價有既定程序，會因應經營環境及收入決定。

提早逾10小時總站守候

新巴常規路線的最後車次為970X，今日凌晨約一時半由長沙灣甘泉街總站開往香港仔，大批巴士迷聚集在總站送別，有人更提早10多小時到場排隊搭尾班車。

總經理：可合併相近路線增班次

合併前夕，城巴昨日（6月30日）為新巴現時的金鐘顧客服務中心換上全新城巴標誌，準備「接棒」營運。城巴亦向全體員工派發掛繩，及向新巴車長派發印有城巴標誌的襟章。新巴車長會於專營權合併初期，佩戴城巴襟章及掛繩，直至獲派全新設計的城巴制服。

對於合併後如何提升營運效益，馬詹唯舉例說，若巴士班次有問題時，則可調配附近車長和車站資源，減低對乘客的影響。他又表示可以合併相近的巴士路線，除了可加密班次，亦能增加總乘客量，是「雙贏局面」。馬詹唯亦指出，新巴城巴本來就由同一母公司持有，不認為兩巴屬「競爭」關係，亦不擔心未來會因「減少競爭」而令服務質素下降。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌稱，合併能重整品牌而且節省金錢人手，令巴士公司更靈活運用資源；政府也能「管少間公司」，省下行政資源。「城巴（專營權一）」及新巴於今年5月獲政府批准加價6.2%，扣除隧道費基金因素後，終准加4.2%。；陳恒鑌強調，新巴城巴不斷出現虧損，令加價壓力大，因此希望合併能改善營運，長遠減少加價壓力。

陳恒鑌冀紓加價壓力

1998年，新巴接辦中華汽車有限公司專營權，直至2020年，新創建集團宣布以32億元出售城巴及新巴業務予「匯達交通服務」。新冠疫情下巴士業經營環境嚴峻，2021年5月匯通高層首度提及開源方案包括合併新巴和城巴專營權。

2022年7月12日，行會批出3個新巴士專營權，當中「城巴（專營權一）」屆滿日期，由原定2026年6月1日提早至今年7月1日（今日），與「新巴」專營權屆滿日期相同；而城巴獲批為期10年的新專營權，涵蓋「城巴（專營權一）」及「新巴」專營權，命名為「城巴有限公司（市區及新界專營權）」，由今日開始生效。

相關字詞﹕合併 新巴城巴

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