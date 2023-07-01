曾採訪反修例著《戰記》 日本記者遭拒入境

54歲的小川善照2019年曾來港採訪反修例事件，著有《香港抗議戰記》等作品。報道稱，今次是首度有日本記者被拒入境。翻查資料，曾發表反修例運動攝影集的日本攝影師幾石倫子，今年初來港時被拒入境；來自日本、曾多次在本港街頭表演的音樂人「Mr. Wally」上月亦在社交平台稱被拒入境，並強制送返日本。

保安局發言人回應本報稱，本港執法部門根據證據、嚴格依照法律，及按有關人士或單位行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關；又認為倡議某種背景的個人或組織不應就其違法行為和活動受法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

日領館：不評論

被問及有否收到涉事記者求助、對於日本記者被拒入境的看法，日本駐港總領事館昨稱不評論，另稱為了令前往海外的日本國民能安全出國及逗留海外，館方將繼續透過發放有用資訊等方法，致力為日本國民提供支援。