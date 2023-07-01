鄭雁雄：過去一年政府有序有為 可愛的香港回來了

「慶祝香港回歸祖國26周年」活動昨起一連3日在維園舉行，李家超和鄭雁雄等主持開幕儀式。鄭雁雄讚揚特區過去一年來的行政主導「有序有為」，「施政新風有目共睹」。他提到，回想起香港之前一度面臨的嚴峻局面，便更清醒地看到香港再也不能搞錯方向和搞亂自己，亦不能再被人利用及蒙蔽，强調「只有一國愈堅固，兩制才能愈精彩」。

鄭說，港人從不畏懼危機與變局，從不畏懼冒險與競爭，在這樣的世紀機遇面前，必定不會作壁上觀而坐失良機，必定會抓住這樣的時與勢，弘揚香港人敏銳捕捉商機、敢拚善戰能贏的精神特質和勇氣智慧，駕馭變局、參與競爭、敢闖敢幹，主動參與世界利益格局重構，積極融入國家發展大局，推動香港在變局中育新機開新局，在中國式現代化中大放異彩，在新階段關鍵期實現再次崛起。

李家超：雙重保障增港吸引力

李家超致辭時則提到，中央果斷頒布實施《港區國安法》，使香港及時撥亂反正、有效維護國家主權並恢復社會安寧；在《香港國安法》和「愛國者治港」原則雙重保障下，社會整體穩定，經濟發展向好，營商環境自由、方便，香港吸引力有增無減。

政務司長陳國基在facebook形容國安法是「一法定香江」，稱現時社會是「祥和安定」，同時他提醒市民要有維護國家安全的自覺，而面對世界大局，香港面對的不確定、「難預料因素」有增無減。

英美關注國安法 華促停干預

另外，英國、美國及澳洲政府或國會議員昨日對國安法對香港自由影響及相關案件表示關切。澳洲外長黃英賢在社交平台說，澳洲繼續深切關注香港自治侵蝕，促請中國政府維護受《基本法》和《中英聯合聲明》保障的權利和自由。美國30多名跨黨派參議員聯署發聲明，譴責國安法及北京和香港侵犯人權，要求港府立即撤銷檢控黎智英及民主派人士。

中國外交部駐港特派員公署批評，美國參議員及英國下議院辯論攻擊國安法，對此強烈不滿、堅決反對，要求英美政客立即停止干預香港事務和中國內政。