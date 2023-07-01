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垃圾桶收走 警今重兵巡銅鑼灣 反恐隊劍齒虎駐會展 維園慶回歸警守場內外

【明報專訊】今日為七一回歸紀念日，警方昨起在港島包括會展及銅鑼灣一帶大佈防。除警員警車高姿態巡邏，亦出動反恐特勤隊及劍齒虎裝甲車。據悉，警方今日會在維園一帶加強巡邏，亦會留意2021年發生刺警案的崇光百貨會否有人獻花。另外本報記者發現，銅鑼灣一帶街上大部分垃圾桶或「懸掛式廢屑掛袋」（下稱懸掛式垃圾袋）已被搬走或被圍封，17個垃圾桶或懸掛式垃圾袋，剩3個垃圾袋可用。區內兩個商戶向本報指出，垃圾桶是前日被清潔工收走。

食環署回應查詢稱，因應相關部門要求，暫時移走本報查詢所指一帶的「廢屑箱」。警方回應稱，會根據過往經驗及風險評估，並因應情况及行動需要調派適當人手，以確保公共安全及秩序；部署屬行動細節，不會公開。警方又稱會密切留意有關情况，採取適當措施。

垃圾膠袋封懸掛式垃圾袋

本報記者以鵝頸橋、時代廣場、告士打道及駱克道劃作考察範圍，對比Google Map今年1月的街景服務統計，範圍內本應有至少17個垃圾桶或懸掛式垃圾袋。記者昨午觀察數算，位於時代廣場、希慎廣場及記利佐治街等的10個橙色垃圾桶全數被收走，有途人直接把垃圾棄置原地。7個懸掛式垃圾袋中，4個被黑色垃圾膠袋圍封，餘下3個在波斯富街、糖街及近糖街的維園入口。至少兩個商戶向本報指出，有清潔工前日把垃圾桶收走，其中一人說「逢大時大節都係咁情况」。據了解，以往七一亦有相關安排，防止有人在垃圾桶放置爆炸品。

疑網上籲崇光獻花 將截可疑者

據悉，警方今日會在維園一帶及其他人多聚集的地方加強巡邏，維園一帶主要由機動部隊高姿態巡邏，港九新界各區亦會有民政處及其他民間團體慶回歸的活動，會由各區的總區應變大隊維持秩序。

另外，據了解，警方留意到Telegram有零星信息呼籲人們今日到崇光百貨門外獻花，悼念七一刺警案死者，有關行為被視為「美化恐怖主義」，有可能違反《港區國安法》，警方會調配適當警力截查可疑者。

維園活動查進場者手提袋

一連3天的慶回歸活動昨起在維園舉行，特首李家超和中聯辦主任鄭雁雄等昨早到場主持開幕儀式（詳見另稿）。本報記者昨早9時在天后站觀察到有警員駐守出閘機附近，維園入口停泊數輛警車和大批警員巡邏。

「維園慶回歸」活動早上11時開始，本報記者入場時沒被工作人員檢查隨身物品，但約中午開始有工作人員檢查進場者手提袋。維園內不時有數名警員巡邏，場外則維持3至4名警員繞場視察。至下午約2時半，天后站內外都分別有數名警員巡邏。銅鑼灣一帶也有警員佈防，穿著戰術背心的警員在記利佐治街、糖街及崇光百貨附近巡邏，亦有數輛警車停泊。

灣仔金紫荊廣場今早有升旗儀式，會展也有慶祝回歸酒會。會展一帶昨午已有封路措施，不少警員佈防，大批穿著戰術背心的警員及反恐特勤隊分成小隊高調巡邏，附近有警車及戰術巴士停泊。警員沿灣仔碼頭、會展站及鷹君中心巡邏。金紫荊廣場則被大型水馬圍封，外圍架起鐵欄，警方在鐵欄兩旁架起4個帳篷，共有近10名警員駐守，劍齒虎裝甲車亦在欄內戒備。

明報記者

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