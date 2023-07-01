稱助「戀人」購平機票 空少收賄罪成

空姐同罪成 官指兩人編造關係

前艙務長劉靜雯（35歲）早前認罪，罪成兩人為前機艙服務員李仲輝（27歲）和王愛婷（32歲）。由於李要完成理大物理治療課程考試，郭官批准他保釋至下周四再訊，王則還押候判。

李仲輝於2019年提名一個男子為「同行旅伴」，對方可以一折優惠價購買國泰機票，事後李獲5000美元（約3.9萬港元）報酬。李昨日出庭自辯，他和男子發展戀愛關係，提名不涉金錢利益。郭官表示，從WhatsApp信息來看，李和男子為泛泛之交的關係，李聲稱兩人談戀愛只是自圓其說。此外，李辯稱向劉靜雯支付一成佣金與售賣飛機免稅品有關，但乘客根本不必私下向他購買免稅品，法庭可以推論該佣金是出售配額之款項，裁定李罪成。

王愛婷則於2019年提名一名女子為「同行旅伴」，事後獲劉轉帳3500美元（約2.7萬港元）。王向廉署供稱女子是其友人，涉案2.7萬元是預支機票的費用。郭官反駁指，從WhatsApp對話可見，王僅透過劉得知該女子的個人資料，王明顯向廉署人員說謊，營造女子是她好友的假象。郭官表示，涉案2.7萬元首先由美國帳戶轉往劉母的戶口，湊巧是各人商討出售「同行旅伴」配額的價格，最終裁定王罪成。

【案件編號：DCCC490/21】