稱助「戀人」購平機票 空少收賄罪成

【明報專訊】國泰航空3名時任員工涉利用員工福利替另外3人購買平價機票，收賄共逾9.8萬元。其中一名前女艙務長早前認罪，同案前空少和空姐昨於區院被裁定共兩項串謀使代理人接受利益罪成，押後至9月7日求情及判刑。法官郭啟安表示，前空少辯稱賄款是出售免稅品的利潤，又稱與行賄者是戀人關係，明顯編造證供。
空姐同罪成 官指兩人編造關係
前艙務長劉靜雯（35歲）早前認罪，罪成兩人為前機艙服務員李仲輝（27歲）和王愛婷（32歲）。由於李要完成理大物理治療課程考試，郭官批准他保釋至下周四再訊，王則還押候判。
李仲輝於2019年提名一個男子為「同行旅伴」，對方可以一折優惠價購買國泰機票，事後李獲5000美元（約3.9萬港元）報酬。李昨日出庭自辯，他和男子發展戀愛關係，提名不涉金錢利益。郭官表示，從WhatsApp信息來看，李和男子為泛泛之交的關係，李聲稱兩人談戀愛只是自圓其說。此外，李辯稱向劉靜雯支付一成佣金與售賣飛機免稅品有關，但乘客根本不必私下向他購買免稅品，法庭可以推論該佣金是出售配額之款項，裁定李罪成。
王愛婷則於2019年提名一名女子為「同行旅伴」，事後獲劉轉帳3500美元（約2.7萬港元）。王向廉署供稱女子是其友人，涉案2.7萬元是預支機票的費用。郭官反駁指，從WhatsApp對話可見，王僅透過劉得知該女子的個人資料，王明顯向廉署人員說謊，營造女子是她好友的假象。郭官表示，涉案2.7萬元首先由美國帳戶轉往劉母的戶口，湊巧是各人商討出售「同行旅伴」配額的價格，最終裁定王罪成。
【案件編號：DCCC490/21】
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