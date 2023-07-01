日官曾促丘應樺撤禁令 港府未提回應

港府早前在丘應樺訪日新聞稿中，僅引述丘與日本官員及當地商界代表會面，內容圍繞香港優勢及爭取加入區域全面經濟伙伴協定（RCEP）。

商經局：丘提港入RCEP鞏經貿

日政商反應正面

商經局昨日回覆查詢時，無正面回應丘應樺與太田會面期間如何回應日方。局方說，相關政策局正跟進日方排放核廢水事件，並說丘當時訪問東京，是向當地政商界推廣香港優勢和機遇。商經局又補充，丘在日期間解釋稱香港加入RCEP可鞏固港日經貿關係，日本政商界反應正面。

日本是RCEP 15個創始經濟體之一。被問到若香港收緊日本海產入口、會否影響香港加入RCEP，日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宮下正己昨稱不評論，只說港府新措施未發生，RCEP事務亦非他所屬的經產省負責。

根據日方統計，日本3．11大地震後，全球55個國家及地區曾限制日本部分地區食品入境。截至2022年9月，當中43個已取消全部限制，部分歐盟國家則要求檢測，大陸、香港、台灣、澳門及韓國是5個目前仍禁止福島地區食品進口的地區。