日官：排核水不變 續與港溝通 來港解說晤總商會 指收緊進口恐損兩地關係

明報記者 林勵

環境局重申進口管制回應排廢水

對於港府不排除收緊日本水產進口，宮下正己在訪問中表示，港府措施未發生，不便回應假設性提問。據悉，宮下昨在總商會閉門會議上說，港府若收緊日本水產入口，做法並非基於國際規則，他非常擔心影響港日關係以至日本人對香港觀感，呼籲港府不要收緊日本海產入口。環境局回覆本報查詢時重申，一旦日方啟動排放廢水，港府會即時採取嚴格進口管制措施。

宮下接受本報專訪時表示，日本在2021年制訂排放計劃，目前等待國際原子能機構最終報告，再由日本政府最後批准，預計在夏天和冬天之間排放，計劃至今無變。他表示，從香港報道中感覺港人不太理解「ALPS處理水」（含氚水），故此行來港拜訪，強調很有誠意溝通，日後有需要時不排除再來港。

港人遊日為喻 稱兩地人理解不同

他指出，排放事件上日本人和港人立場和感受不太一樣，但認為親身解說尋求港人理解已取得進展。他以港人到日本旅行為例：「如果大家到過日本旅行，便會發覺日本人和香港人對同一件事物的看法會有不一樣，對福島排放一事可能也是這樣，對於我方而言將考慮港人的立場，另一方面也為了獲得港人理解，積極說明。」

至於港府不排除收緊日本水產入口，宮下表示，有聽聞謝展寰說法，但無法評論假設性問題，重申日方海洋排放處理符合國際標準，會繼續向關注的國家地區以高透明度及基於科學講解。

韓國及台灣專家曾到日本福島第一核電站視察，宮下說，歡迎任何地方的專家及人到當地視察，但若抽驗樣本則要根據國際原子能機構機制處理。

曾晤日官 史立德：始終有風險

5月時曾與宮下會面的廠商會會長史立德說，日方會上重申核廢水安全及會經抽查，但他認為始終都有風險，「抽樣檢查到有問題，已經太遲」。日本食品及料理業協會創會主席黃傑龍說，日本官員日前由東京來港，過去兩年也曾邀請業界到東京解說。他贊成香港基於科學及針對性，對福島鄰近縣市海產「禁止（入口）一段時間」，再視乎檢測結果逐漸放寬。