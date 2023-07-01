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GDP反彈失業率「復常」 學者：受惠通關效應

【明報專訊】本港去年上半年歷經第五波新冠疫情，現屆政府上任後逐步放寬防疫限制，並恢復對外及內地免檢疫通關，令本港經濟恢復增長動力。政府統計處資料顯示，今年首季GDP增長2.7%，終止連續4季按年跌勢，失業率亦回到疫前水平，私人消費開支今年首季亦急增（見表）。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，多項經濟指數改善主要受惠「通關效應」，本港經濟增長動力料可持續。

莊太量指金融待加強 政府需宣傳引資

本港GDP去年4季均錄得負增長，按年跌1.2%至4.6%不等，至今年首季錄得2.7%升幅。失業率方面，第五波疫情爆發後一度升至5.4%高位，至現屆政府上任後疫情回穩，失業率亦回落至今年3月至5月的3%，相當於疫前2019年8月至10月水平。

莊太量表示，與上屆政府相比，現屆防疫措施放寬更積極，令經濟有較大反彈。他說本港旅客有繼續增長趨勢，經濟增長動力料可維持，不過現時不少資金尚未重返本港，金融市場仍有待加強，政府需加強宣傳引入資金，包括家族辦公室等。至於出口數字今年首季繼續錄跌幅（-18.7%），他說是受外圍因素影響，政府難以控制。

歷任特首上任第12個月民望 李僅勝梁振英

另外，本屆政府首年內本港人口繼續有變動，未計單程證移入的人口淨遷移，去年底減少6萬人。無國界記者「新聞自由指數」排名，本港較去年上升8位至第140位，但仍較盧旺達及柬埔寨低。

特首民望方面，據香港民意研究所數字，特首李家超上任首月評分為53.8，相隔一年至上任第12個月微跌至51.5，為任內新低。與其他4名歷任特首相比，李任期第12個月分數排尾二，遜於曾蔭權（67.2）、董建華（56.1）、林鄭月娥（54.3），但較梁振英（46.5）高。

李首年任期民望有升有跌，最大升幅是由去年12月52.4分升至今年2月59.2分，其間政府先後在今年12月底宣布取消社交距離措施及疫苗通行證等。李的民望於今年6月跌至任內最低的51.5分，其間歷經六四34周年，當局在銅鑼灣等部署大批警力戒備。李任內亦推行多項民生項目，包括籌建簡約公屋，以及政府公布私人興建資助出售房屋先導計劃「樂建居」，助市民置業。

（新政府一周年‧KPI篇）

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