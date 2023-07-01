部分資料不詳難掌進展 各政策局未回覆查詢

翻查223個項目指標，當中逾百項須於今年內完成，約三分之一項目指標屬沒有資料；另約12個的時限橫跨下屆政府，其中部分工作會至2032年，屬於由文化體育及旅遊局提出，就中外文化藝術交流中心推出十年發展藍圖，改善和增建文化設施。

年內到期1/3沒資料 12項時限橫跨下屆政府

對於有項目指標時限較長，身兼行政會議成員的立法會議員陳健波認為，即使時限較長，但當中政府也破舊立新，從根本着手解決問題。他以房屋供應為例，提到政府需要覓地、建屋等多個過程，不會短期內完成，因此需較長時間處理亦合理。

本報在跟進各項目指標時，留意到部分政策局向立法會提交文件時，主動交代其主責部分指標的完成進度，例如醫衛局及醫管局於今年5月向立法會提交文件時，提到其中兩個關於專科門診診症、取藥流程的指標已達成。勞福局及勞工處今年3月亦向立法會交代處理破產欠薪保障基金兩項指標的進度。

（新政府一周年‧KPI篇）