最少49項KPI完成 9到期未知進度2脫期

【明報記者 陳亦瀅 鄭律銘】

設關愛隊北都統籌辦已完成

本報記者參閱政府新聞稿、政府官員回覆立法會議員質詢、立法會議程、傳媒報道等，跟進設有完成時限的指標進度，明確顯示已完成的項目指標中，部分屬李家超在競選特首政綱內所提出的重點工作，包括成立「關愛隊」、成立「北部都會區統籌辦事處」，另亦有與加強國民教育、國家安全意識的工作。

兩項未顯示達標的項目，包括公務員事務局原定今年首季向職方發出《公務員守則》更新版，並徵詢職方意見。翻查該局於今年4月回覆立法會議員就《財政預算案》的提問，局方稱相關工作仍在進行；於立法會公務員及資助機構員工事務委員會待議事項一覽表上，截至上月12日，相關事項仍顯示為「有待確定」。另一未顯示達標的項目為保安局原定今年初就保護關鍵基礎設施網絡安全的相關立法建議作公眾諮詢。根據保安局長鄧炳強今年4月「全民國家安全教育日」的主題講座發言，提及政府正研究立法。本報曾就未達標項目分別向相關政策局查詢，至截稿前未獲回覆。

兩項已完成或有延遲 涉更新人才清單

另外，本報記者發現有兩項已完成的項目指標或有延遲，包括房屋局原定今年首季制訂「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」政策框架，而以行政會議於6月13日通過計，延遲約3個月；另一項為勞福局原定今年首季完成更新「人才清單」，最終在5月中公布，延遲約兩個月。

李家超去年在發表《施政報告》後的記者會上，提及設立項目指標目的是監察施政過程，改變管治文化，倘有官員失職當然要問責。對於現時有部分項目未達標，本報曾向特首辦查詢跟進情况，在截稿前未獲回覆。

陳健波稱「交到功課」 冀增進展透明度

陳健波認為，新一屆政府首次訂立績效指標，顯示「敢做肯做」的管治新風格，有為數不少的指標明顯達標是「交到功課」，能從根本改變政府做事效率。他相信政府推動績效指標對公務員來說或形成壓力，但如做事沒有績效指標，會不知道工作成效，很難改善。他認為，或許政府尚未習慣這種有清晰目標的運作模式，但相信政府內部亦有評估機制，建議政府可定期公布和統計指標進度，甚至政府可主動解畫，是否及為何有項目指標未能按時完成。

對於政府如何增加透明度，讓公眾了解項目指標的進度，民建聯立法會議員陳克勤表示難以籠統評論，但認為很多議員都會在立法會跟進指標進度。

（新政府一周年‧KPI篇）

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