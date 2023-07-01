援交誘騙事主最高失千萬 兩地詐騙洗錢集團17人落網

警方調查發現，涉案的內地裸聊騙案集團主要針對境外受騙目標，包括香港人。他們涉嫌透過網上約會程式接觸受害人，聲稱可以提供裸聊或援交服務，其後再以不同藉口，例如勒索、投資、繼承遺產等理由，要求對方付款。內地集團收取款項後，會轉交涉案的香港集團存入本地傀儡銀行戶口，部分騙款會購買虛擬貨幣轉出境外。

港拘12人 包括傀儡戶口持有人

內地警方拘捕5名涉案內地男子，包括主腦及集團成員，年齡介乎21至28歲，負責聯絡受害人、撰寫勒索劇本、提供技術支援等。

香港警方前日起以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕合共10男2女，包括一名主腦、4名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人及一名電話卡登記人，年齡介乎18至57歲。行動中，警方檢獲84張提款卡、31部手提電話、34張電話卡、6部電腦及兩隻名表。調查發現，負責操控傀儡戶口的骨幹成員可獲洗錢總金額的1%作為報酬。

另外，網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，香港集團除了涉嫌洗黑錢，亦涉及去年11月至今年6月期間至少149宗本地騙案，總騙款達6820萬元。騙案種類包括購物、投資、援交、裸聊等，涉157名受害人，年齡介乎13至79歲；其中年紀最小的13歲女童想在網上購買遊戲帳戶，結果付款後沒有收到遊戲帳戶相關資訊，損失2300元零用錢。

13歲女網上買遊戲帳戶 被騙2300元

另單一損失金額最大的是一宗援交騙案，54歲男子透過交友程式認識騙徒，對方聲稱可以介紹女子向他提供援交服務，並要求他下載其他應用程式。男子不虞有詐，應對方要求分49次轉帳合共1000萬元到不同戶口，直至無力再支付金錢才揭發事件。警方提醒市民切勿下載來歷不明的電話應用程式或向程式開放權限，亦不要點擊來歷不明的連結。