彭引Ig撕紙相證棄政綱 官抱疑 彭卓棋：明眼人都知我哋縮咗 官：沒附文字選民未必知

彭卓棋2020年參加香港島初選，競選團隊成員包括前區議員何致宏、張嘉莉和李永財。港區國安法2020年6月30日生效，彭昨日供稱曾撕毁單張，並通知民主動力將政綱下架以免違法，「萬估不到都係會出事」。

彭卓棋2020年7月6日在Ig發布照片，顯示彭與李永財和何致宏一手握拳，一手拿着已撕毁的單張，成為昨日聆訊焦點（見表）。在控方盤問下，彭稱不記得當時其Ig是否公開帳戶，又指希望翻閱宣傳物料，如果他曾對外宣傳，意味是公開帳戶。

呈2021年帖文證2020年帳號公開

官：法庭希望客觀證據

在辯方覆問環節，辯方呈上彭卓棋2021年2月發布的區議會宣傳物料，顯示Ig帳號。彭改稱「我肯定嘅係，當時我Ig係公開」，為遵守保釋條件，現時改為私人帳號。法官陳慶偉聽畢質疑，辯方將2021年帖文呈堂，如何追溯至2020年7月顯示彭的Ig是公開戶口？陳官強調法庭希望見到客觀證據，「我現在為何要相信你？」

談及照片內容，陳官稱相中3名男子展示已撕毁的單張，並無配上文字，可能意味彭卓棋等人是一支男子漢的團隊（a macho team），選民未必知彭放棄政綱。彭解釋，張嘉莉沒有一同拍照，「po（post，發布）𠵱一張爛嘅（單張）出嚟，明眼人都知我地縮咗」。陳官質疑彭在相中手握拳頭，別人不會知他有否「縮」。彭回答，是攝影師指示擺出有型的姿勢。

議辦現連儂牆 彭：無特別意思

彭卓棋又稱，他在初選慘敗，可見當時發表政治語言對選民沒起作用。陳官聞言提問，換言之彭在選舉後「恢復真我」？彭表示同意。陳官隨即展示彭的議辦照片，問彭為何一度保留「連儂牆」？彭供稱沒有特別意思，牆上不會有違反國安法的內容。審訊下周一續，預料被告何啟明出庭自辯。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）