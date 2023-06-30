醫學遺傳明起醫局接辦 兒童醫院應診

衛生署一直為有家族遺傳病史者和公院新生兒，提供遺傳輔導、遺傳篩選、初生嬰兒普檢化驗和遺傳化驗服務；醫管局則負責治療相關病人。

衛生署遺傳輔導診所目前跟進的病人、新症轉介個案，明起均會轉到兒童醫院醫學遺傳科應診；該科亦接辦遺傳篩選服務，為所有在醫管局醫院出生的嬰兒免費檢查有否葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症、先天性甲狀腺功能不足症；醫院病理學部則接管初生嬰兒普檢化驗。至於遺傳化驗服務則會在今年12月前陸續移交兒童醫院的病理學部負責。

羅思偉補充，中心自2021年起開展「香港基因組計劃」，於兒童醫院、威院及瑪麗醫院設伙伴中心招募參加者，截至本月已招募逾1.5萬人。醫衛局補充，預計計劃會做4萬至5萬個全基因組測序，並會在病人及其家屬知情同意下移除資料中可識別身分的部分，用於研究。

衛生署回覆查詢稱，醫學遺傳服務有31名員工，署方會安排員工填補其他服務空缺，另有員工已受聘醫管局，續在醫學遺傳科工作。該署補充，已聯絡約1500名病人轉到兒童醫院應診，目前4人退出有關安排。