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港聞二

港未批註冊 灣區放射師計劃難產

【明報專訊】醫管局去年9月公布推出4項「大灣區醫療人才交流計劃」，其中首批83名大灣區醫生、護士及中醫已相繼來港。醫管局行政總裁高拔陞昨被問到第四項計劃，即「大灣區放射技師交流計劃」進展時，稱仍正推展。惟本報獲悉，醫管局早前替大灣區放射技師申請本地註冊未獲批，故計劃胎死腹中，局方改推全球「放射診斷技師交流計劃」，昨於醫管局大會內務會議獲通過。

高拔陞答續推展 醫局改推全球計劃

醫管局大會昨討論2023年首季重點項目進度，多項延誤工作有關人手短缺，大會文件顯示，東區醫院放射科醫生及放射技師缺人，伊利沙伯、威爾斯及瑪嘉烈醫院放射治療師人手不足。高拔陞會後稱，本港公私營放射科均缺人，局方正透過不同途徑增人手，如增本地培訓名額等。

大會內務會議昨通過推行「放射診斷技師交流計劃」。本報得悉，該計劃前身為大灣區放射技師交流計劃，局方原擬安排大灣區放射技師到醫管局新界東及新界西聯網交流兩周，惟該批放射技師不獲批註冊。醫管局昨日回覆本報查詢稱，參考高拔陞會後發言，暫無補充。

香港放射師協會主席溫紹斌稱，本港放射技師管理委員會審批非本地培訓放射技師註冊，會參考其修讀課程能否比擬本地大學課程，並需符合實習時數，一般英國及澳洲培訓較易獲批，台灣、內地等則未必合資格，近年亦見澳洲回港者不獲批。他認為若放射技師未獲註冊則不能操作放射儀器，只能觀摩。

相關字詞﹕放射診斷技師交流計劃 大灣區放射技師交流計劃 大灣區醫療人才交流計劃 醫管局

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