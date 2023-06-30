港未批註冊 灣區放射師計劃難產

高拔陞答續推展 醫局改推全球計劃

醫管局大會昨討論2023年首季重點項目進度，多項延誤工作有關人手短缺，大會文件顯示，東區醫院放射科醫生及放射技師缺人，伊利沙伯、威爾斯及瑪嘉烈醫院放射治療師人手不足。高拔陞會後稱，本港公私營放射科均缺人，局方正透過不同途徑增人手，如增本地培訓名額等。

大會內務會議昨通過推行「放射診斷技師交流計劃」。本報得悉，該計劃前身為大灣區放射技師交流計劃，局方原擬安排大灣區放射技師到醫管局新界東及新界西聯網交流兩周，惟該批放射技師不獲批註冊。醫管局昨日回覆本報查詢稱，參考高拔陞會後發言，暫無補充。

香港放射師協會主席溫紹斌稱，本港放射技師管理委員會審批非本地培訓放射技師註冊，會參考其修讀課程能否比擬本地大學課程，並需符合實習時數，一般英國及澳洲培訓較易獲批，台灣、內地等則未必合資格，近年亦見澳洲回港者不獲批。他認為若放射技師未獲註冊則不能操作放射儀器，只能觀摩。