護士1年2925離職 醫局展望外聘 環球醫才計劃推出 料今年至少10專科醫來港

范鴻齡昨公布本月啟動「環球醫療人才匯聚計劃」，招聘具專科資格或正接受專科培訓醫生來港一至兩年，以加深其專業培訓，近20名來自歐洲、東南亞、內地醫生有意參與。他稱來港醫生須經醫委會批准有限度註冊，相信能確保質素，而有關培訓不等同專科訓練，故不影響本地醫生培訓額，局方亦無意替其向醫專申請專科資格。據悉，該批醫生預料不能參與需專科資格的醫療程序。薪酬方面，范稱與本地醫生相若，局方將協助尋找住宿，不提供住屋津貼。

醫局早前赴英澳招聘，范稱59名來自英國醫生已過遴選，另於澳洲發出45封有條件聘書，將展開遴選。他強調局方骨幹仍是本地醫護，目前有逾6000名醫生、近3萬名護士，外地聘請人數不足比擬，相信不影響醫療質素及員工士氣。

醫生流失率稍回落 淨增79人

局方又公布，截至4月底的12個月共449名全職醫生離職，流失率7.1%，較3個月前7.2%回落，人數則錄得淨增長79人；護士流失率10.9%，較3個月前11.2%收窄，惟仍高於去年同期（見圖）。范稱局方正待政府修訂《護士註冊條例》，一旦落實將派員到外地招聘。

香港公共醫療醫生協會副會長郭宏駿稱，雖本地醫科學額不斷上升，惟培訓專科醫生需10多年，相信環球計劃短期填補「人手漏洞」屬好事，惟關注醫委會質素把關，本港對本地及交流醫生需有公平、公正互認系統。

林哲玄：勿寄託外聘填數

護協：非常時期無可厚非

護協主席謝健強則稱，各病房均缺護士，填補人手要「每樣（措施）都試吓」，最重要能和病人溝通。林哲玄稱，近年本地培訓護士不斷增加，相信很快能填補，建議局方檢視如何增加員工士氣和歸屬感，挽留中層護士，又稱海外及內地護士亦短缺，勿寄託能聘請大批外地護士。社協幹事彭鴻昌認為修例需時，建議先吸納已轉投私營或已離港的註冊護士回流，亦可增加護士學校學額。

另外，醫管局上月起推行專科門診到診病人藥物送遞服務，該局行政總裁高拔陞稱，新界東聯網下周起將增設該服務，料8月涵蓋其他聯網。