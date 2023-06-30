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港聞

港聞二

亡父槍彈棄垃圾桶旁 子偕兩裝修工被捕

【明報專訊】大角嘴埃華街一幢工廈地下前晚發現13支懷疑氣槍及約100發實彈。西九龍總區重案組經深入調查後，昨日拘捕3名男子，涉嫌「無牌管有彈藥」、「管有仿製槍械」及「管有攻擊性武器」。據了解，槍支及實彈為已離世父親遺物，兒子近期委託裝修公司清理單位雜物，被捕的3人為兒子及兩工人。

現場為埃華街33號安業工廠大廈，保安員前晚7時許報案稱在地下垃圾桶附近發現一批長槍。警方接報到場，臨時封鎖工廈範圍搜索，共檢獲13支長短槍、9個彈匣、約100發子彈及4把軍刀，經初步檢查槍械懷疑為氣槍，子彈則為實彈，暫列發現槍械及彈藥，案件由西九龍總區重案組跟進。重案組探員其後翻查附近一帶閉路電視片段，並在工廈檢走一批證物，包括行李箱、木箱、發泡膠盒及數個滿載物件的膠袋。

重案組探員經深入調查及情報分析後，昨凌晨分別於將軍澳、大埔及紅磡區拘捕3名男子，年齡22至37歲，涉嫌無牌管有彈藥、管有仿製槍械及管有攻擊性武器，帶署扣留調查。

亡父持槍牌 子近日委人清屋

消息稱，該批槍械及彈藥為一名持槍牌男子合法擁有，他10多年前去世後一直存放於西貢銀線灣大宅。其子近期委託裝修公司清理單位雜物及裝修，工人將該批槍械及彈藥等物件運至大角嘴工廈並丟棄。根據法例第238章《火器及彈藥條例》「無牌管有槍械或彈藥」，最高監禁14年及罰款10萬元。

翻查資料，2021年1月霍英東家族成員到上環信德中心的霍英東集團辦公室點算霍英東遺物時，發現夾萬內藏有約350發子彈，警方接報後到場調查，將該批子彈檢走。

相關字詞﹕氣槍

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