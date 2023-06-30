退學港大生稱僅屬「充數」 讀新婚妻求情信哽咽

妻子形容丈夫為家中「開心果」，亦是其快樂泉源，值得託付終身，他不在身邊的日子，彷彿世界剩下黑與白，不知自己能否支撐下去。被告朗讀時不禁哽咽。信件讀畢後陳官稱，妻子「明知你坐監都同你結婚」，溫育賢應能體會，又稱現今雪中送炭的人寥寥可數。求情透露，二人有意在被告服刑後補辦婚禮。

溫育賢親撰信件則道出犯案原委，稱當日得知有朋友在理大內被困，於是加入「圍魏救趙」圖分散警力。他自覺自己只是站在人群中「充人數」，角色如氧氣，在熊熊烈火周邊，「讓火種永無止境的燃燒」。他事後深感懊悔，承諾會「盡兒子之孝，盡丈夫之職」。

教大畢業生獲前議員求情 父：情願代囚

另外，翁永勝運動表現傑出，如非本案很大機會選上龍舟港隊和繼續在學進修，其父在他候審期間遺憾離世。翁形容自己涉世未深、天真幼稚和錯判形勢，現「深知世途險惡」，行為「既不利己，更禍及家人」。餘下被告中，許鵬毅和周鳳彥均有教大學位，後者獲立法會前議員、專業教師聯會成員、社工等人求情。眾人一致對周有高度評價，說她是對香港有深厚情懷和歸屬感的熱血青年。周父說全家原本對女兒寄予厚望，如今已再無笑容，他情願代女兒坐監。

（反修例風暴）