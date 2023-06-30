認理大外暴動 8人囚32至45月

昨接受判刑的8名被告為胡海維（23歲）、翁永勝（22歲）、温育賢（26歲）、許鵬毅（30歲）、葉穎燊（24歲）、張芷晴（23歲）、周鳳彥（30歲）及鄧浚傑（28歲）。他們承認2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動。

辯方引梁天琦案 官：小巫見大巫

法官陳廣池判刑指出，案發前政府已從不同渠道告知市民事態嚴重，呼籲不要前往。但一些「政治販子」、「暴動推手」卻鼓動他人參與，對峙中示威者共投擲251枚汽油彈，現場亦檢取助燃劑，這些都不是從天而降，而是有一定組織及周詳計劃。陳官稱，辯方引述梁天琦一案，與中大、理大暴動相比，可謂「小巫見大巫」。

最年輕被告倘早認罪 考慮其他判刑選項

陳官接納無證據顯示胡海維、翁永勝、許鵬毅及葉穎燊有暴力行為或攻擊性武器，裝備亦相對少。其中翁是各被告中最年輕一人，陳官認為若他早一點「勇敢」承認闖禍，法庭便會考慮其他判刑選項，現時他已屆22歲，判監才能反映案件嚴重及社會的不齒。法官以4年監禁為量刑起點，認罪後4人同囚36個月。

陳官引述温育賢求情所說，當日只打算分散警力，無意傷害人，更無膽量投擲汽油彈。陳官批評他自以為是的勇氣，犧牲大眾利益，助紂為虐。他對暴力行為視而不見，「滿腦子是別人所謂的圍魏救趙」，「看不見法律與秩序，聽不到人性的呼喚，赤裸裸地把自己變了一個不動手的暴徒」，難辭其咎。陳官給予他最大認罪減刑折扣，判囚32個月。

指教大畢業生應誨人觀世 「赴戰場」可悲

至於張芷晴、周鳳彥及鄧浚傑，分別攜帶螺絲批、士巴拿、鉗、雷射筆等，屬有備而來、「重裝備」，採納較高的4年半至5年為起點。陳官提到周2016年在教育大學完成學士學位，獲教師資格，為人師表理應教誨學生洞察世情、有獨立分析能力，卻親赴戰場，「這是可悲可嘆」。陳官相信她會痛定思痛，教育下一代同時反問自己為何會受人唆擺，並寄語鄧了解大國政治的複雜，重回正軌。陳官考慮求情、認罪等後，張和周同囚38個月；鄧入獄45個月。

翻查資料，油麻地暴動共213人被拘控，分拆成17宗案件審訊，截至昨日已141人罪成，當中93人判囚29個月至64個月不等，4人判入教導所，另有44人尚在等候判刑，包括前學民思潮發言人黃子悅共14人的案件，該案罪成5人昨亦在區院求情，將一併於7月13日判刑。

【案件編號：DCCC 843/20】

（反修例風暴）