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港聞

港聞二

刑毁毆打 逼營運商交月費逐盒拆帳 警搗壟斷地盤飯盒黑幫

【明報專訊】為響應粵港澳「雷霆2023」行動，打擊有組織犯罪活動、黑社會及其收入來源，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同各部門展開代號「猛追」行動，共拘捕181人，涉及販毒、經營賣淫場所、經營賭博場所、無牌酒吧及非法加油站等。警方亦發現黑幫壟斷區內地盤飯盒生意，一條龍製作、出售及收其他商販「入線費」與飯盒拆帳，每月收益逾50萬元。

反黑共拘181人 涉黃賭毒

O記署理警司溫景亨表示，警方3個月前接線報，顯示兩個黑幫試圖壟斷新界北地盤飯盒生意，以勒索、毆打、刑事毁壞等非法方式驅趕其他經營者。4名探員於5月喬裝飯盒商販在元朗區不同地盤外擺檔，曾被疑有黑幫背景者恐嚇、驅趕及要求交租金。

初步調查相信，欲繼續營運商販首先要付1萬元入線費，每月交1000至3000元月費，每售出一個飯盒另要拆帳5元。另外，亦有黑幫經營無牌食物製造廠製作飯盒，再安排到地盤外方出售，惟製造廠的環境惡劣，食物質素亦令人擔憂。

無牌經營食品廠 一條龍製作販賣

警方前日開始「收網」，聯同食環署在落馬洲搗破該工場，以涉嫌經營無牌食物製造廠拘捕56歲女子，另以涉無牌販賣及阻街在錦上路地盤外拘捕2男1女，4人已被檢控。探員昨早在元朗拘捕兩名男子，涉嫌自稱三合會成員及刑事恐嚇。

警方亦在6月25至28日聯同入境處、消防處展開執法行動，搗破兩個賣淫場所、3個非法賭檔、兩間無牌酒吧及一個非法加油站，共拘捕102男及72女（16至70歲），其中38人已被檢控。行動檢獲1400支酒類飲品、賭博工具、賭款、非法柴油、性感內衣、避孕套及潤滑劑等。

另外，警方在6月27日拘捕一名30歲男子，在其身上及住所搜出包裝紙、包裝工具及17包包裝成糖果的氯胺酮及一樽氯胺酮，毒品市值約3.8萬元。警方稱，涉案毒品包裝精美，如有小童誤服，後果不堪設想。

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