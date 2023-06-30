開心購物節明啟 兩月6000舖送15億元禮品

購物節今起每兩周推出不同主題優惠，打頭陣是「百貨家電、最新最強」，其後是「超級便利、港好滋味」、「智能潮物、珠光寶氣」，以及「健美養生、扮靚變身」，提供逾260項獎賞的免費禮遇、購物優惠和體驗式禮遇，總值約15億元。市民及遊客可於指定合作平台領取電子優惠券或於免費報紙取得實體優惠券，於參與商店出示以享優惠。消費者亦可參與遊戲購物體驗，包括買嘢估單價、超市一分鐘掃貨等。

陳茂波：零售餐飲已近疫前九成 料旅客增

陳茂波致辭時稱，零售銷貨值已回復疫情前的接近九成，餐飲業則有九成，出口今年至今下跌超過10%。他展望下半年隨着一波接一波盛事舉行，訪港旅客增加，加上下月中派發消費券，可為香港零售餐飲帶來更多業務發展的機會。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，訪港旅客人次回復未如預期快，未來市况仍待觀察，業界亦反映旅客消費力較以往減弱一至兩成。

零售協會：旅客回復遜預期 消費力仍弱

另外，香港飲食業自發舉辦慶回歸優惠活動，合共1452間食肆參與，包括多間大型連鎖快餐店，指定菜式或套餐有七一折或其他優惠，如麥當勞11元兩件菠蘿吉士批，大家樂晚市推出冬瓜盅二人小菜套餐等。部分食肆只有指定分店參與，店外會張貼辨識標誌。大部分條款列明七一優惠不得與其他優惠共同使用。

1400食肆推七一折優惠 業界：豁咗出去

香港餐務管理協會主席梁振華說：「（業界）已經豁咗出去，七一預計唔賺錢。」香港飲食業聯合總會主席、立法會飲食界議員張宇人則指，部分產品七一折已是大額優惠，稱無一間上市公司生意額有30%利潤。他說，不排除7月16日、第二輪消費券發放當日再推出優惠。